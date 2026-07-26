63 години по скопскиот земјотрес – се сеќаваме со безвременските песни на Драган Мијалковски

Македонската метропола вечерва оддава почит на својата најтешка историска рана, одбележувајќи шеесет и три години од катастрофалниот земјотрес кој засекогаш го промени ликот и судбината на градот.

По тој повод, легендарниот пејач Драган Мијалковски ќе одржи целовечерен концерт под наслов „Скопје радост моја“, сместен кај познатата фонтана „Лотосов цвет“ во Градскиот парк, во 21 часот. На просторот каде што генерации скопјани израснаа и создаваа свои спомени, ќе прозвучат композициите на уметникот чиј глас веќе повеќе од половина век е неизразен дел од македонската музичка меморија. Овој настап носи силна порака со која градот со децении го надминува своето најболно утро, потсетувајќи дека урнатините не беа крај за Скопје, туку почеток на неговото раѓање и обнова.