63 години по скопскиот земјотрес – се сеќаваме со безвременските песни на Драган Мијалковски

26/07/2026 11:10

Македонската метропола вечерва оддава почит на својата најтешка историска рана, одбележувајќи шеесет и три години од катастрофалниот земјотрес кој засекогаш го промени ликот и судбината на градот.

По тој повод, легендарниот пејач Драган Мијалковски ќе одржи целовечерен концерт под наслов „Скопје радост моја“, сместен кај познатата фонтана „Лотосов цвет“ во Градскиот парк, во 21 часот. На просторот каде што генерации скопјани израснаа и создаваа свои спомени, ќе прозвучат композициите на уметникот чиј глас веќе повеќе од половина век е неизразен дел од македонската музичка меморија. Овој настап носи силна порака со која градот со децении го надминува своето најболно утро, потсетувајќи дека урнатините не беа крај за Скопје, туку почеток на неговото раѓање и обнова.

Симболиката на изборот на Драган Мијалковски за овој ревијален концерт се огледа во тоа што неговото творештво директно се соодносува со децениите во кои Скопје повторно се градеше и го оформуваше својот современ градски дух. Со богата кариера исполнета со настапи на бројни фестивали, неговиот репертоар содржи безвременски евергрини како „223-305“, „Кажи нешто драга“, „Перонот 3“ и „Скопје радост моја“, создадени во соработка со музички гиганти како Шпато, Џамбазов и Костов. Оваа музичана ера одбележана со големи оркестри и внимателни аранжмани остана препознатлива за повеќе генерации. Вечерниот концерт во Градскиот парк не е само тажна ретроспектива кон минатото, туку прослава на животот кој продолжи да се раѓа, да созреава и да создава уметност врз некогашните урнатини.

 
 
 
 
 

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