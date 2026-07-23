Тревис Скот, новиот рап Одисеј

Лос Анџелес – „Бев нервозен до бес“, вели Тревис Скот.

Шокантно е што доаѓа од некој што штотуку ја заврши најпрофитабилната соло рап турнеја на сите времиња, со бесни толпи од десетици илјади луѓе. Но, кога Скот се искачи на дрвена маса во антички замок на оддалечен италијански остров за да ги изговори некои од првите реплики во „Одисеја“ на Кристофер Нолан, тој беше преплашен. На крајот на краиштата, тоа беше првиот кадар на денот, а неговата публика ги вклучуваше Ен Хатавеј, Том Холанд и Роберт Патинсон.

„Сите тие актери беа таму, а јас стојам на масата“, вели тој. „И не беше како Тревис, или како да се занимаваме со некоја функција. Не, ова беше сериозна работа. Има камера токму тука пред моето лице. Нолан е токму таму. И сите се актери – така што секој е во својата зона, заклучен.“

Тој ден, на таа маса, Скот длабоко воздивна, го крена стапот и се разбесни: „Војна. Човек. Трик. Трик за да се срушат ѕидовите на Троја и да се изгори до темел“, извика тој, започнувајќи ја песната за херојот, Одисеј, и неговата победа во Тројанската војна.

Всушност, тоа беше и малку тест. „Го фрлив во длабокиот крај, со екипа од стотици статисти, филмски ѕвезди токму таму“, ми вели Нолан подоцна, смеејќи се, велејќи дека тоа било свесен избор да го ставам крупниот план на Скот на врвот од снимањето тој ден. „Реков: „Добро, Тревис, скокни на масата и почни да ја рецитираш Песната за Одисеј и задржи го вниманието на просторијата.“

Врската на Скот и Нолан започна кога раперот, тогаш 29-годишен, ја напиша песната за крајните одјавни информации за филмот на Нолан од 2020 година „Тенет“. И на крајот тој беше ко-написник на песната од шпицата на крајот, „Кога сум дома“, за „Одисеја“. Но, тоа не е она што Нолан го повика да го направи овде. „Тој е изведувач, но е сосема поинаква работа да се дојде како актер“, објаснува режисерот. „Му бев многу јасен на Тревис дека не го ангажирам како музичар“.

Кога ја адаптираше речиси 2.700-годишната поема на Хомер за екранот на „Имакс“, Нолан сфати дека треба да ја направи приказната достапна за денешната публика и се осврна на идејата дека раперите ја продолжуваат традицијата на усно раскажување приказни што ја правеле поетите во античка Грција. „Сакав некој на екранот кој ќе рецитира зборови и ќе го задржува вниманието во просторијата на многу веродостоен начин, со кој можеме да се поврземе во денешниот свет, за да ја разбереме драмата и емоцијата што доаѓа од раскажувањето приказни преку поезија“, објаснува Нолан. „Ако го гледате на поинаков начин, ако го воздигнете и имате некоја многу формална верзија за тоа каков би можел да биде еден бард во палатата на Итака, тоа би ме отуѓило.“

Пред да го прочита сценариото на Нолан, Скот веќе бил запознаен со поемата на Хомер. Првпат ја прочитал „Одисеја“ кога бил дете по име Жак Бермон Вебстер II, растејќи на периферијата на Хјустон. Неговата баба од таткова страна, Бернис Вебстер, која била професорка по англиски јазик, му ја доделила како дел од неговата летна програма за читање. „Тоа лето, таа ме натера да напишам есеј за книгата, а јас напишав и некои глупости од CliffsNotes“, вели тој, смеејќи се. „Добив пцуење затоа што лажев дека ја прочитав.“

Денес, бабата на Скот е прилично задоволна од себе. „Таа вели: „Види? Затоа те натерав да ја прочиташ таа книга; сега си во овој филм“, вели Скот, насмевнувајќи се. „Всушност е лудо.“

Минатата недела, Скот објави порака од неговата мајка, Ванда Вебстер, во која планира да ги однесе баба Бернис и баба Сили Вуд, неговата баба по мајка, да го гледаат филмот. „Можеби ќе затворам кино и ќе го поканам целото семејство и ќе ги поканам да дојдат“, вели Скот. (Неговите деца, Сторми (8) и Еир (4), со поранешната девојка Кајли Џенер, веројатно се премногу млади за авантурата со рејтинг R, без разлика колку е класична.)

„Седнување“ не е баш најдобриот опис за искуството од интервјуирањето на Травис Скот; додека разговараме по фотосесијата во центарот на Менхетен, тој никогаш не престанува да се движи. Нозете му се премногу долги за ниско поставениот тренер, па затоа постојано го прилагодува држењето на телото и си игра со патентот на акцентната перница. Неделно попладне е и наскоро ќе се упати кон горниот дел од градот за да го види Џеј-Зи како настапува на стадионот Јенки, па може да му се прости што е малку нервозен. Во текот на разговорот, хитмејкерот на „Највисоко во собата“ се опушта, спуштајќи го само кога ќе се разбуди околу дадена тема и му требаат двете раце за да ја илустрира својата поента.

Триесет минути претходно, тој гледаше во цилиндерот на фотографскиот објектив додека носеше елегантен костум од Хермес на врел покрив во Номад. Тешко е да не се наежиш кога ќе заземе поза на супермодел додека неговата психоделична рап-треп песна „Goosebumps“ свири на преносен звучник. Кога се свртува профил, јасно е зошто Нолан сакал да го долови неговиот лик на Imax филм: Изгледа како филмска ѕвезда.

Сега сме скриени во неговата гардероба: Ги извадил очилата за сонце од Рик Овен и облекол широки тренерки и избледена маица од Oasis што ги неутрализира неговите дебели златни и дијамантски ланци, и се воодушевува од филмот од 1979 година „Воините“, еден од неговите омилени, за улична банда која мора да избега од Бронкс назад на својата домашна територија откако е обвинета за убиство на почитуван водач на банда. „Тие се како воени херои за мир“, вели тој.

Улогата на Скот во „Одисеја“ ја претставува следната планина што ќе ја искачи 10-кратниот номиниран за Греми како дел од поголемо патување кон тоа да стане моќен играч на големото платно. Додека зборуваме, мастилото се суши за првиот договор на Скот со Paramount Pictures, најновиот потег за неговата супер успешна компанија, Cactus Jack.

„Креативноста извира од секоја пора на неговото тело“, вели копретседателот на Paramount Pictures, Џош Гринштајн, „од начинот на кој се облекува до автомобилите до музиката по негов вкус во филмот“. („Воините“ беше начинот на кој Скот и Гринштајн се поврзаа кога се сретнаа за да разговараат за проширување на отпечатокот на брендот во историското холивудско студио, заедно со менаџерот и генерален директор на Cactus Jack, Дејвид Стромберг.)

Во текот на изминатата деценија, речиси сè што Скот допре се претвори во злато. Она што започна во 2017 година како издавачка куќа и компанија за издаваштво на музика, која ги претставува некои од најжешките имиња во рапот, како што се Шек Вес и Дон Толивер, еволуираше во вистински екосистем околу уметничките и комерцијалните потфати на Скот. Одделот за производи за широка потрошувачка на „Кактус Џек“ соработуваше со „Најк“ и „Џордан“; „Фортнајт“; луксузните брендови „Сен Лоран“, „Диор“ и „Одемарс Пигет“; и „Хот Вилс“, „Рисс Пафс“ и „Мекдоналдс“. „Кактус Џек“ исто така соработуваше со „Парамаунт“ за производи за широка потрошувачка – нивните ограничени изданија на облека „Сунѓер Боб СкверПантс“ и „Скрим“ се распродадоа речиси веднаш.

Новиот договор го проширува тоа партнерство, давајќи му на Скот слобода да развива проекти почнувајќи од филмски и ТВ продукции до театарски и други искуствени потфати, сите искористувајќи го глобалното културно влијание на Cactus Jack. „Сакам да вратам неверојатни филмови, слики и едноставно креативни добри идеи. И [Paramount] не се плаши да создава добри идеи“, вели Скот.

Скот одамна сфати дека музиката и филмот го зафаќаат истиот простор, но овој потфат ја формализира таа идеја. „Трошев толку многу на музички видеа што тие беа како буџети за независни филмови и сакав да сфатам како можеме подобро да го искористиме тоа“, вели тој. „Како можеме да земеме долготрајни идеи и структура за да ги направиме подобри од тие три до четири минути?“

Во исто време, студиото го обликуваше своето следно поглавје, чиј клучен елемент е привлекувањето на помладата публика во кината. Во моментов, ниту еден уметник не се поврзува со својот фандом како што тоа го прави Скот. Неговата „Circus Maximus Tour“ траеше две и пол години, а продадените 2,2 милиони билети донесоа 265 милиони долари.

„Неговото ниво на вкус ја движи културата. За колку луѓе можете да го кажете тоа?“, вели Гринштајн. „Сè што ќе допре станува култура, а тоа е супермоќ.“

Парамаунт ја најави нивната еволутивна врска со Скот во видео снимка исполнета со ѕвезди и раскажана од Том Круз, која дебитираше на CinemaCon претходно оваа година. Како што ветува Круз дека студиото се стреми да промовира „нови свежи перспективи“, камерата прави кружна ротација за да го открие заледениот Скот. Неговото обезбедување стои пред четири чоколадно кафеави луксузни автомобили (тоа е препознатливата боја на Кактус Џек) паркирани пред една од звучните сцени на Парамаунт. Скот се качува на количка за голф (која исто така е завиткана во кафеава нијанса), а потоа неговиот асистент скока на задното седиште, со рацете полни со розов багаж Гојард, и тие брзо се движат низ паркингот.

Скот сè уште нема низа проекти во развој во студиото, но опишува жанр што би сакал да го истражи: „Најлошото нешто во моментов е што речиси како страшните филмови повеќе да не се страшни; тие се возбудливи драми. Овие темни трилери каде што ништо страшно не се случува до крајот. Сè е неизвесност и натрупување, добро сценарио и можеби екипа што дури и не ја познавате, но едноставно сте толку ангажирани.“

Тој зборува за филмови како јапонскиот филм за опуштање „Exit 8“, но последниот филм што го гледал во кино бил „Michael“. Дали би направил биографски филм за себе?

Дефинитивно, вели тој. „Би го направил „Entourage“ повторно.“

Назад кон „Воините“ за секунда: Скот е свесен дека Лин-Мануел Миранда го носи класикот на Paramount на Бродвеј следната пролет, но би бил подготвен да создаде свој римејк. „Тоа всушност би било малку лудо“, вели Скот, а тркалата во главата му се видливо вртат. „Но, размислував: „Дали е тоа како претстава? Или е повторно филм?“

Тој е особено страствен за театарското искуство, што го прави Paramount добар дом за неговата идна работа. „Супер е да има стриминг и сè, но да ги одржиме киносалите живи. Нема ништо попријатно од тоа да бидеш како: „Еј, сите сакате да одите на кино?“ „Сè станува толку мрзливо и мрзеливо, како: „Сите сакате да одите дома и да се опуштите?“ И тоа е кул, но е како: „Ајде да излеземе. Ајде да дишеме воздух.“ „Ајде да ја допреме тревата“, вели Скот, спуштајќи го својот тапан додека станува сè понервозен.

„И потоа работата е во тоа што овие луѓе поминуваат толку многу време дизајнирајќи звук, а вашите креветчиња дури немаат ни системи за домашно кино. Па зошто тогаш не ги почитуваме дизајнерите на звук и сите овие луди работи што навистина треба да ги внесете во филмот?“ Тој го зема тапанот за да го разгори повторно. „Жал ми е“, вели тој срамежливо за својата тирада.

Додека другите уметници, како Принс, беа футуристи чиј гениј беше попречен од ерата во која живееја, Скот беше неверојатно успешен во спроведувањето на своите големи идеи до целта. За неговиот прв целосен албум, „Родео“ од 2015 година, Скот планираше да издаде акциона фигура со физичката копија од плочата. И иако таа идеја пропадна, таа стана важен дел од неговата преданост – и на крајот доби свои играчки, благодарение на Мекдоналдс и „Фортнајт“. (Играчката „Родео“ беше најниска во траекторијата на Скот, но не толку ниска како ноќта во 2021 година кога 10 посетители на концертот загинаа во гужва додека тој настапуваше на неговиот фестивал Астроворлд во Хјустон. Трагедијата беше лично катастрофална, но неговите професионални партнерства на крајот се одржаа.)

Оваа есен, Универзитетот во Јужна Калифорнија ќе започне курс за креативниот екосистем околу Скот и Кактус Џек, разоткривајќи како поединецот може да го претвори својот талент во целосна креативна платформа. Слично како и просечниот пад поврзан со Тревис Скот, 140-те места за часот беа пополнети за околу 20 минути.

„Мислам дека тој разбира дека она што ја движи современата култура е искуството и потопувањето“, вели д-р Џош Кун, професор на одделот за комуникации и американски студии на USC. „Обожавателите и потрошувачите и обичните луѓе сакаат искуства и сакаат да бидат потопени. Тие сакаат да бидат погодени на повеќе нивоа. Тој навистина, навистина го разбира тоа, каде што животниот стил станува цел начин на движење низ светот.“

Нолан се согласува, посочувајќи го филмот на Скот „Циркус Максимус“ како одличен пример за тоа што е способен. Визуелниот придружник на неговиот албум „Утопија“ од 2023 година, содржи сегменти режирани од Николас Виндинг Рефн, Хармони Корин, Гаспар Ное, Валдимар Јохансон, Калил Џозеф и самиот Скот. „Тревис е супер паметен и супер креативен“, вели Нолан. „Постои разбирање на кинематографските доблести – начинот на кој можете да вклучите публика користејќи ги нивните уши, но и нивните очи – што мислам дека е многу природно за Тревис. Мислам дека затоа е возбуден што се префрла во филм.“

Што Скот го гледа како свој таен рецепт?

„Тоа се искуства што ги сакав како обожавател, а не ги добив“, едноставно вели тој. „Затоа секогаш си велев: „Ако некогаш сум во оваа позиција, само сакам да ги нудам најдобрите искуства.“

Кога станува збор за снимање филмови, Скот научи многу за време на неговиот престој на сетот „Одисеја“. Тој се појавуваше секој ден во 5 часот наутро и се дружеше до 15 часот затоа што уживаше во можноста да ги следи Нолан и кинематограферот Хојте ван Хојтема.

„Никој не беше во нивниот трејлер“, вели Скот. „Тоа беше ново за мене; бев навикнат да го правам она што го правам и да се враќам на трејлерот. Но, навистина сакав да учам, па затоа не сакав навистина да бидам во трејлерот.“

На снимањето, тој ги следеше зад Нолан и ван Хојтема, поставувајќи прашања за нивниот процес и ѕиркајќи во мониторот на режисерот додека тие правеа снимка на Imax камерите. „Гледам во камерата. Целиот сум под хаубата“, вели Скот, смеејќи се. „Нема проблем.“

Што научил од набљудувањето на Нолан? „Секогаш гледај ја визијата до крај. Никогаш не ја испуштај визијата.“ Слично е на мудроста што неговиот ментор, Је, ја пренесе на почетокот на неговата кариера.

Само да биде јасно, „Одисеја“ не е актерско деби на Скот. Неговата филмографија ги вклучува инди-драмата од 2021 година „Gully“ и хипер-стилизираниот криминален трилер на Корин „Aggro Dr1ft“, заедно со камео улога во „Ballers“ на HBO. Тој ќе се појави како себеси во комедијата „Rolling Loud“ во режија на Овен Вилсон, снимена за време на хип-хоп фестивалот во 2024 година. (Во филмот, Вилсон игра татко кој го шмугнува својот малолетен син на настанот затоа што е голем обожавател на Тревис Скот. Следуваат луди шеги, а Вилсон завршува на сцената со раперот додека тој го изведува својот мегахит „Fe!n“.)

„Би сакал да глумам повеќе“, вели Скот. „Ги почитувам вистинските таленти на луѓето што се будат секој ден и навистина се забавуваат.“

Но глумата, по природа, бара од човек да биде во служба на туѓата визија, додека Скот е посоодветен да биде визионер. Како таков, неговиот фокус е на продуцирање, режирање, компонирање и создавање звук. „Чувствувам дека таму можам најмногу да блеснам“, вели тој. „Ја сакам глумата, но тоа е многу поинтересно.“

Размислувајќи за своите целокупни цели, Скот додава: „Тука сум за да го освојам тоа што сум како уметник. Во овие споредни задачи – овие кул работи што сакам да ги правам – никогаш не ја губам од вид главната цел. Сè уште се обидувам да одам на секој стадион во Соединетите Држави и во светот. Моментално работам на албум, и тоа е неверојатно. И постојано се туркам себеси да ги туркам звучните инструменти за да се обидам да направам нешто што претходно не сум го направил.“

Скот напорно работеше на продолжението на двојно платинестиот „Utopia“, неговиот прв албум број 1. Тој ги носи песните за овој мистериозен шести студиски албум на iPod, кој фановите и хип-хоп љубителите го забележаа закачен на неговиот појас додека го гледаше неодамнешниот натпревар од Светското првенство во Хјустон со Сторми и Ер.

Скот нема да открие многу повеќе за новиот звук, но слуша широк спектар на влијанија, вклучувајќи ги Parliament, Oasis, Van Halen (за нивните „мега-рефрени и тврди бас линии“, се задева тој), Дон Толивер, Рафаел Садик и Дафт Панк.

Тој црпи инспирација од времето на турнејата, создавајќи музика за личноста на самиот крај од стадионот. „Си мислам, добро, треба да се обидам двојно да направам нешто што може да ја достигне личноста што е целосно назад во чинијата, па како да ја допрам како личноста што е веднаш до мене“, вели тој. „Значи, тоа е она на што се обидувам – се обидувам да го воздигнам претставата да добие потеатарски аспект.“

Тој најавува: „Останете со нас како тоа ќе се случи. „Утопија“ требаше да биде претстава. Сакам да се обидам да ги вратам вистинските искуства пред да се обидат да ги уништат сите и да направат сè дигитално.“

Со оглед на тоа што „Одисеја“ е главен кандидат за Оскар, песната со одјавната шпица би можела да го стави Скот во трката за најдобра оригинална песна. „Сè уште ми треба Греми, но би сакал да однесам дома Оскар. Тоа би било кул“, вели тој. (Варајати)