Колку заработи Шакира од полувремето на финалето на Светското првенство?

Њујорк – Шакира беше една од пејачките на првото полувреме на финалето на Светското првенство на ФИФА во недела, 19 јули. Шакира настапи по втор пат на ова Светско првенство, по нејзиниот настап на отворањето на 11 јуни на стадионот во Мексико Сити.

Шакира ја изведе својата песна на Светското првенство, „Dai Dai“, со Burna Boy во Мексико Сити за време на церемонијата на отворање.

Ова е четврти пат во кариерата на Шакира да настапи на финалето на Светското првенство, бидејќи го стори тоа за церемонијата на затворање на финалето во 2006, 2010 и 2014 година.

Настапот на Шакира во недела беше долгоочекуван, но многу фанови се прашуваа дали таа ќе заработи пари од нејзиниот настап на финалето на Светското првенство на ФИФА.

Шакира и нејзините колеги изведувачи – Мадона, Џастин Бибер и BTS – нема да бидат платени како главни ѕвезди на полувремето на финалето на Светското првенство на ФИФА на стадионот во Њујорк/Њу Џерси.

Слично на шоуто на полувремето на Супербоул, ФИФА ги покри трошоците за сценографија и логистика. За возврат, главните ѕвезди и уметниците ќе добијат огромна глобална експонираност и мал трошок за проби.

Шакира вети дека ќе донира 100% од своите авторски хонорари од официјалната химна на турнирот, „Даи Даи“, на Фондот за глобално граѓанско образование на ФИФА.