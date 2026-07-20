Директорот на „Кроација рекордс“ стана член на The Recording Academy

Санта Моника – Долгогодишниот директор на „Кроација рекордс“ од Загреб, Желимир Бабогредац, стана член на „Академијата за снимање“, истакната американска организација која ги обединува музичарите, продуцентите, текстописците, инженерите за звук и другите музички професионалци и стои зад најпрестижната музичка награда во светот – „ГРЕМИ“.

Ова членство меѓународно го признава неговото долгогодишно работење, придонесот во развојот на хрватската дискографија и значајното влијание врз обликувањето на домашната музичка сцена.

Како професионален член на Академијата за снимање, Бабогредац се приклучи на заедницата која ги претставува интересите на музичарите и го поттикнува развојот на музичката индустрија. Тој стана член на 10 јули 2026 година, симболично на роденденот на „Југотон/Кроација рекордс“.

„Голема чест е да станам член на Академијата за снимање. Ова признание го гледам како потврда за мојата долгогодишна работа, но и како дополнителна мотивација за понатамошен развој на хрватската дискографија и нејзина уште посилна врска со светската музичка заедница“, рече Бабогредац.

Музичкото патување на Желимир Бабогредац започнало уште во средношколските денови на радио и во неговата дискотека во родното Винковци, а во 1971 година го основал и предводел рок-групата од Винковци „Милки Веј“. Во текот на 1970-тите и 1980-тите години работел на реализација на концерти и турнеи на најголемите домашни изведувачи, додека во 1979 година го основал „Рококо студио“, првото резиденцијално професионално звучно студио во тогашната земја. По преселбата во Загреб, студиото станало едно од водечките во Хрватска и потпишало продукција на повеќе од 200 дискографски изданија.

Од 1996 година работи во издавачката куќа „Кроација рекордс“, каде што првпат го водел аудио студискиот центар, а од 2006 година ја извршува функцијата претседател на Управниот одбор. Во тој период ја предводел модернизацијата на најголемата хрватска издавачка куќа, дигитализацијата на нејзиниот богат каталог и бројни големи дискографски проекти. Тој бил и еден од клучните луѓе во основањето на ЦМЦ телевизија и долгогодишен претседател на Хрватското здружение на музичари.

Под негово водство се реализирани бројни значајни проекти, вклучувајќи го и ремастерирањето на целиот каталог на „Бјело Дугме“ во легендарното студио „Аби Роуд“ во Лондон, како и проектот „Хитмејкер“ од 2025 година, на кој беа снимени композициите на Ѓорѓе Новковиќ со Кралскиот филхармониски оркестар под диригентската палка на Стив Сидвел.

За неговиот исклучителен придонес во музичката индустрија на чело на „Кроација рекордс“, тој е добитник на бројни домашни и меѓународни награди, вклучувајќи ја наградата „Ампекс златен рил“, наградата „ДОРФ“ за животно дело, Повелбата на Република Хрватска, „Нова плоча“ за животно дело на Хрватското здружение за снимање и посебен Порин за придонес во хрватската музичка индустрија, со што „Кроација рекордс“ е единствената издавачка куќа на која ѝ е доделена оваа музичка награда.

Речиси 70 години, Академијата за снимање промовира извонредност во уметноста и науката за снимање, ја поттикнува благосостојбата на музичката заедница и обезбедува музиката да остане неизбришлив дел од нашата култура.

Покрај доделувањето на наградите „ГРЕМИ“, Музејот „ГРЕМИ“ го зачувува и слави минатото, сегашноста и иднината на музиката, а воедно им обезбедува финансиска и социјална помош на членовите на музичката заедница преку организацијата MusiCares.

Членството на Желимир Бабогредац во Академијата за снимање претставува уште едно важно меѓународно признание за дискографијата на овој регион и за „Кроација рекордс“ како најстара и најголема издавачка куќа во регионот.

Фото: Самир Цериќ Ковачевиќ, Филип Ковачевиќ