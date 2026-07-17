Еве, колку заработи „Одисеја“ на Нолан во претпремиерите на кино благајните

Пеј во мене, Музо, за епска приказна и легендарен режисер кои ги освојуваат кино благајните. Да, цела година откако билетите за прв пат беа пуштени во продажба, „Одисеја“ на режисерот Кристофер Нолан конечно е тука.

Грчкиот еп, новиот филм на Нолан кој освои Оскар за најдобар филм за „Опенхајмер“, заработи огромни 17,6 милиони долари во претпремиерите на кино благајните. Тоа е најдобриот резултат за претпремиери во годината, надминувајќи ги 17,5 милиони долари што ги заработи „Приказна за играчките 5“.

Се проценува дека „Одисеја“ ќе заработи помеѓу 90 и 100 милиони долари во првиот викенд, што би бил најголемиот лансиран филм на Нолан откако „Подемот на темниот витез“ собра 160 милиони долари во 2012 година. Сепак, првичните резултати сугерираат дека тие проекции може да бидат конзервативни. Отворањето на повисоката класа би го направило „Одисеја“ третиот филм што достигнал или надминал 100 милиони долари во своето деби, приклучувајќи се кон „Приказна за играчките 5“ (159 милиони долари) и „Филмот за супер Марио галаксија“ (131 милион долари).

За споредба, „Опенхајмер“, последниот блокбастер на Нолан, заработил 10,5 милиони долари во претпремиери кога се појавил наспроти „Барби“ и го поттикнал феноменот „Барбенхајмер“. „Опенхајмер“ заработил 82 милиони долари за викендот на премиерата и останал во кината доволно долго за да заработи 975 милиони долари низ целиот свет, благодарение на одличните критики и возбудата околу премиум форматите како што се Imax и 70мм проекциите.

„Одисеја“ е првиот филм снимен целосно со Imax камери и овој потег создаде лудило за билети за екраните на компанијата што далеку ја надминува побарувачката. Обожавателите ги одложуваат обврските, ги преминуваат границите на државите и присуствуваат на проекциите во 2 часот наутро за да можат да бидат сведоци на опасното патување на Одисеј назад во Итака.

По „Опенхајмер“, „Одисеја“ предизвикува возбуда кај обожавателите откако официјално беше откриено дека Нолан ќе ја режира епската приказна на Хомер. Ќе треба да остане во кината бидејќи има огромен буџет за продукција од 250 милиони долари, плус 125 милиони долари трошоци за маркетинг, што го прави еден од најскапите филмови во годината и најскапиот филм со рејтинг R во историјата. Силните критики би можеле да помогнат – критичарите го прифатија филмот, кој моментално има 96% рејтинг „свеж“ на Rotten Tomatoes.

„Одисеја“ има уште една екипа од А-листата полна со соработници и новодојденци на Нолан. Откако се појави во „Опенхајмер“, Мет Дејмон ја игра улогата на Одисеј, кој се бори со богови, чудовишта и вештерки по враќањето дома. Во екипата се и Том Холанд, Ен Хатавеј, Зендаја, Лупита Њонго, Роберт Патинсон, Шарлиз Терон, Џон Бернтал и други.