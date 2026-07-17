Лепа Брена го поминува летото на новата јахта „Лејди Б“, бродот изгледа како луксузен хотел

Лепа Брена (65) и нејзиниот сопруг Слободан Боба Живојиновиќ (63) уживаат ова лето на новата луксузна јахта „Лејди Б“. Двојката моментално е на одмор во Црна Гора, а импресивниот брод привлекува внимание во секоја марина каде што се појавува, објавува Net.hr.

„Лејди Б“ има две палуби и е уредена како луксузен апартман на море. Точната вредност на јахтата не е позната, но тоа е уште една вредна инвестиција од добро позната двојка, која со години ја негува својата љубов кон луксузните недвижности и бродови. Можете да ја видите јахтата тука.

Синот од претходната врска на Бобо, Филип Живојиновиќ и неговата сопруга Александра Пријовиќ и нивните деца им се придружија на одмор, па семејството ужива во летните денови на Јадранското Море.

Неодамна продадоа луксузна вила во Мајами

Новата јахта пристигна кратко откако Брена и Боба ја продадоа својата луксузна вила во Мајами. Раскошната вила на Атлантскиот Океан е продадена за 14,2 милиони долари, што е помалку од сумата што првично ја побарале. Имотот бил на пазарот со години – првично барајќи 16,9 милиони долари, но подоцна ја намалиле цената на 14,6 милиони долари.

Тие ја купиле вилата во 2012 година за 950.000 долари, потоа темелно ја реновирале и ја претвориле во луксузен дом со шест спални соби, седум бањи, базен, џакузи и приватен пат што ви овозможува да влезете во куќата директно од јахтата. Иако Брена еднаш рекла дека би сакала еден ден да живее во Мајами, двојката на крајот решила да го продаде овој престижен имот.