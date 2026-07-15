Ѕвездите на „Одисеја“ се промовираа во Њујорк пред светската премиера

Њујорк – Малку се филмските режисери кои прават летни блокбастери како Кристофер Нолан. Ако нешто ќе ги врати луѓето почесто во кино салите, тоа се британските режисери и неговата ѕвездена екипа. Сите беа на тепихот за пристигнувања во Њујорк за да ја промовираат премиерата в петок на најновата холивудска адаптација на класичната епска поема на Хомер, „Одисеја“.

„Кога повторно ја разгледав поемата, сфатив дека сè е исплати, но нема подготовки“, изјави Нолан за GQ. „Она што го сфатив е, О, во ред, да се направи сценарио за ова, сè е во поставувањето на тие работи, да се биде верен на нив. Но, сега е моја одговорност, во рамките на структурата на поемата, да се обидам да ги поставам овие работи во движење, така што публиката, публика која не е толку запознаена со поемата и митологијата на поемата како публиката на Хомер, ќе биде подготвена за овие работи. И тоа ми го отвори сè.“

Нолан ги исполни некои од најпознатите улоги во литературата со некои од најголемите ѕвезди во светот, вклучувајќи ги Мет Дејмон, Ен Хатавеј, Шарлиз Терон и Зендаја. Продолжувајќи ја нивната бурна прес-турнеја по запирањата во Лондон и Париз, еве поглед на тоа што носеше екипата на американската премиера во Менхетен.