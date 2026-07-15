Ѕвездите на „Одисеја“ се промовираа во Њујорк пред светската премиера
Њујорк – Малку се филмските режисери кои прават летни блокбастери како Кристофер Нолан. Ако нешто ќе ги врати луѓето почесто во кино салите, тоа се британските режисери и неговата ѕвездена екипа. Сите беа на тепихот за пристигнувања во Њујорк за да ја промовираат премиерата в петок на најновата холивудска адаптација на класичната епска поема на Хомер, „Одисеја“.
„Кога повторно ја разгледав поемата, сфатив дека сè е исплати, но нема подготовки“, изјави Нолан за GQ. „Она што го сфатив е, О, во ред, да се направи сценарио за ова, сè е во поставувањето на тие работи, да се биде верен на нив. Но, сега е моја одговорност, во рамките на структурата на поемата, да се обидам да ги поставам овие работи во движење, така што публиката, публика која не е толку запознаена со поемата и митологијата на поемата како публиката на Хомер, ќе биде подготвена за овие работи. И тоа ми го отвори сè.“
Актерките на „Одисеја“ со стилот го покорија Париз (фото)
Нолан ги исполни некои од најпознатите улоги во литературата со некои од најголемите ѕвезди во светот, вклучувајќи ги Мет Дејмон, Ен Хатавеј, Шарлиз Терон и Зендаја. Продолжувајќи ја нивната бурна прес-турнеја по запирањата во Лондон и Париз, еве поглед на тоа што носеше екипата на американската премиера во Менхетен.