Актерките на „Одисеја“ со стилот го покорија Париз (фото)

Париз – Eкипата и креативниот тим на „Одисеја“ на Кристофер Нолан , по Лондон, присуствуваа на премиерата на филмот во Париз, во вторникот вечерта, носејќи дизајни од неодамнешните колекции од висока мода. Зендаја, Лупита Њонго, Ен Хатавеј и Шарлиз Терон блеснаа во различен стил, од гламурозен до кежуал.

Шарлиз Терон избра изглед кој отскокнуваше од останатите колешки кои избраа тежок гламур. Таа го избра Том Форд од Хајдер Акерман во модната престолнина. Не само што добиваме преглед на визијата на Акерман за пролет 2027 година за куќата, туку тој исто така разбираше точно што функционира за Шарлиз. Остриот црн сако долго време е еден од нејзините потписи, додека сатенските мини шорцеви го ставаат нејзиниот најголем адут – тие бескрајно долги нозе- во преден план.

И никој не носи обувки како Шарлиз. Таа го докажа тоа уште еднаш со овие лилави сандали на глуждот од Том Форд Делија, кои беа совршен завршен допир покрај накитот од Рејнбоу К и Анита Ко.

Зендаја избра изглед од пролетната колекција на Александар Меквин за 1997 година за Живанши – неговата прва понуда за куќата. Наречена „Потрагата по златното руно“, колекцијата е инспирирана од грчкиот мит за Јасон и Аргонаутите, кои тргнале на потрага по магичното руно од крилест овен. За париската премиера на „Одисеја“, Зендаја го носеше третиот изглед од речиси 30-годишната колекција, која првично беше моделирана на пистата од Дебра Шо. Далеку од облекувањето на грчката божица, ова беше бел фустан со долги ракави во корсет, со висока V-изрез што се искачуваше кон ушите и подложените рамена. Наместо драперии во стилот на тога, беа претерани ракави што висеа над нејзините подлактици.

Секогаш посветена на моден момент, Зендаја го носеше украсот за глава на писта од Филип Трејси – сложена златна маска што почнуваше под јаболката на нејзините образи и се протегаше далеку над главата, достигнувајќи остар врв.

Иако има речиси 30 години помеѓу дебито на Меквин за Живанши и пролетната 2026 година на Даниел Роузбери за пистата Скијапарели, Зендаја и стилистот Ло Роуч успеаја да најдат линија. Заедно, тие создадоа модерна Атена која изгледа извајана од самите модни богови.

Лупита Њонго е одлична на секоја станица од оваа прес-турнеја, и тоа беше повторно случај кога пристигна во Трокадеро за фотоконференцијата на „Одисеја Париз“ вечерва заедно со Шарлиз Терон и Зендаја.

Лупита лесно можеше да го следи примерот на Зендаја и да излезе во изглед на висока мода од „Шанел есен 2026“ свежо од пистата откако присуствуваше на ревијата на Матие Блази претходно во текот на денот. Но, ако сте ја виделе таа колекција, веројатно нема да ве изненади што таа погледнала на друго место.

Наместо тоа, таа носеше прилагодена тоалета од „Армани Приве“ која веднаш го привлече вниманието. Само богатата бордо нијанса беше доволна за да остави впечаток, додека сложениот кристален украс, инспириран од „Look 37“ од колекцијата пролет 2025, блескаше низ извајаната силуета. Ова беше класична Лупита: елегантна, рафинирана и целосно заводлива.

Таа го комплетираше изгледот со соодветна чантичка од Armani Privé, обетки Barre Multi Row Drop од Hearts On Fire, прстени Vela и метални сандали Giuseppe Zanotti.

Ен Хатавеј носеше фустан од Прада по нарачка во длабока темно сина нијанса што го одразуваше вечерното небо, додека нежните златни украси му даваа на дизајнот небесен финиш што совршено одговараше на амбиентот.

Искрените фотографии од пристигнувањето го откриваат вистинското богатство на темно сината боја, додека официјалните фотографии од фото-повикот природно ја пригушуваат бојата. За среќа, кристалниот украс и накитот од Bvlgari го доловуваа изгледот прекрасно, рефлектирајќи ја бледнеечката светлина и осигурувајќи дека потемната палета сепак има богато влијание.