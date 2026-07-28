Таткото на Ема Робертс, Ерик, проговори откако ја пропушти нејзината свадба

Славниот актер Ерик Робертс не беше меѓу гостите кои ја гледаа неговата ќерка, Ема Робертс, како се венчава со актерот Коди Џон во дом во Ајдахо во сабота, 25 јули, но ѕвездата од „Кралот на Ромите“ вели дека има само љубов кон своето единствено дете.

„Ја сакам мојата ќерка, отсекогаш сум ја сакал, отсекогаш ќе ја сакам“, изјави тој за Page Six во изјава. „Сосема е прекрасно за неа да слави како што сака, со кого сака“.

Ема, која е родена за време на романсата на Ерик со неговата поранешна девојка Кели Канингем, имала проблематична врска со својот татко многу години. За време на априлското појавување во емисијата Really Famous With Kara Mayer Robinson, Ерик рече дека бил „сообраќајна несреќа“ кога Ема се родила во 1991 година и дека „не требало емоционално да се потпира на него“ поради неговите проблеми со депресија и зависност.

Ерик додаде дека неговиот однос со Ема „не е права линија“, но рече: „Многу сум горд на мојата ќерка. Многу сум горд на моето дете. Таа не започна како одличен актер, но стана одличен актер. Таа е прекрасна“.

Ерик претходно отворено зборуваше за тоа како е отсутен татко во своите мемоари од 2024 година „Runaway Train: Or the Story of My Life So Far“. „Ја сакав мојата мала ќерка со силата на Херкулес, и покрај моите слабости“, напиша тој. „Сепак, не можев да се справам со реалноста на бебето што доаѓа во мојот живот и не можев да се справам со тоа што сум родител! Сè уште не сум татковска фигура“.

На нејзината свадба, Ема беше прошетана по олтарот од нејзиниот 5-годишен син, Роудс, кого го дели со поранешниот сопруг Гарет Хедлунд. Таа носеше фустан од Моник Лулие, инспириран од винтиџ, додека Коди носеше класичен црн смокинг.

Двојката размени завети пред познати гости, меѓу кои Ешли Бенсон и нејзиниот сопруг, Брендон Дејвис; Деми Мур; Кристен Стјуарт и нејзиниот партнер, Дилан Мејер; Сара Полсон; и Били Лурд.

Тетката на Ема, Џулија Робертс, која исто така е отуѓена од Ерик, исто така присуствуваше со својот сопруг, Дени Модер.