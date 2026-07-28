Памела Андерсон стана свекрва

Сен – Тропе – Памела Андерсон слави пресвртница што нема никаква врска со Холивуд. Актерката и авторка сподели искрена јавна порака откако нејзиниот најмлад син, Дилан Џегер Ли, се ожени со долгогодишната партнерка Паула Брус на интимна церемонија во Сен Тропе, давајќи го својот благослов додека младенците го започнуваат своето следно поглавје заедно.

Според „Пипл“, откако Дилан објави вртелешка од свадбени фотографии на Инстаграм со натпис „љубовта на мојот живот. ❤️“, Андерсон скокна во коментарите со забелешка што брзо го привлече вниманието на обожавателите. „Најслаткиот пар. Најскапоцен пар. Да ве благослови двајцата на ова диво и непредвидливо патување. Ве сакам, мамо 🤍“, напиша таа.

Венчавката се одржа во приватна вила во Лес Паркс, Сен Тропе, речиси две години откако Дилан ѝ предложи брак на Брус во истиот крајбрежен град. Интимната прослава ги собра најблиските членови на семејството на двојката, вклучувајќи ги Андерсон, таткото на Дилан, Томи Ли, и постариот брат Брендон Томас Ли. Дилан, кој е главен директор за брендот „Сонси Скин“, ја опиша церемонијата како „мирна и сентиментална“.

„Гледајќи ја мојата прекрасна сопруга како оди по олтарот и ги рецитира моите завети во средината на најубавата градина со диви цвеќиња, беше сон што се оствари“, рече Дилан.

Тој додаде дека преовладувачкото чувство на денот произлегло од разгледувањето наоколу и гледањето „сите што ги сакаме собрани на едно место“, нарекувајќи го тоа „чиста среќа“.

За Андерсон, свадбата носеше дополнителна емоционална тежина. Пред церемонијата, таа призна дека гледањето како нејзиниот најмлад син се венчава било горчливо-слатко. „Толку сум среќна за Дилан и толку возбудена што ќе го испратам во дивиот свет“, рече таа. „Солзите понекогаш ме фаќаат неподготвена – солзи на среќата“. Повикувајќи се на поетот Калил Гибран, таа додаде: „Како родители, ние сме лакот од кој извира животот“.

Семејството долго време беше централно во јавната приказна на Андерсон. Таа и Томи Ли се венчаа во 1995 година и го пречекаа Брендон во 1996 година пред да се роди Дилан во 1997 година. Иако двојката се разведе во 1998 година, Андерсон постојано зборуваше за заедничкото родителство и влијанието што нејзините синови го имаа врз нејзиниот живот.

Во своите мемоари „Љубов, Памела“, таа напиша дека Брендон и Дилан „ме спасиле“, додавајќи: „Децата променија сè. Го сакав секој момент“. Таа, исто така, ја опиша својата љубов кон двата сина како „непоколеблива“.

Двајцата браќа Ли изградија свои кариери. Брендон работеше како актер и продуцент, заработувајќи номинација за Еми за продукција на документарецот на Нетфликс „Памела: Љубовна приказна“, додека Дилан изгради кариери во манекенството, музиката и бизнисот.

Свадбата, исто така, истакна соработка во семејството, каде што Брус, нејзината мајка и Андерсон работеа заедно со дизајнерскиот тим на Оскар де ла Рента за да го создадат фустанот на невестата, инспириран од класичното француско кино, Марија Антоанета, „Смешното лице“ на Одри Хепберн и архивските колекции на модните писти. Андерсон носеше фустан од брокат од сенф на Оскар де ла Рента со наметка, додека Дилан избра костум по мерка од Genuardi.