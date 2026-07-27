Големиот диџеј Стив Аоки за цела Македонија – влез бесплатен

Влегуваме во месец август, месец во кој започнува одбележувањето на 35 години независност на Македонија.

Бидејќи завршната манифестација е на 8 Септември, одлучивме прославата да започне токму на нашиот најголем историски празник – Илинден со еден од апсолутно најактуелните диџеи на денешницата, познат ширум планетата по своите енергични и спектакуларни шоуа, STEVE AOKI!

Затоа, влезот за настапот на Steve Aoki на 2 август – Илинден во Битола ќе биде БЕСПЛАТЕН!, најави организаторот „Авалон“.

А, за комплетно целовечерно музичко доживување, на Steve Aoki ќе му се придружат и нашите CYRILLIC, TASEV, MONARCH и FACE!

За 2 август каде и да си – во Битола да си!

Официјално започнува прославата на 35 години независност на Македонија, и тоа во голем стил!