„Одисеја“ на Нолан испишува историја, надминувајќи еден од неговите најголеми хитови

Новиот филм на Кристофер Нолан „Одисејата“, адаптација на античкиот грчки еп, продолжува да се пласира добро на кино благајните во вториот викенд. Оригиналната приказна, која му се припишува на Хомер, датира од 8 век п.н.е., а нејзината модерна верзија со ѕвездена екипа привлекува публика во кината, пишува ScreenRant.

Рекорден втор викенд

Заработката на филмот во вториот викенд беше намалена за само 32 проценти од првичните 123,5 милиони долари. Deadline објави дека филмот заработил 25,9 милиони долари во петокот, а неговата проектирана вкупна заработка за викендот на американскиот пазар е 84,5 милиони долари. Ова се најдобрите резултати за вториот викенд за кој било филм на Нолан досега, надминувајќи го „Темниот витез“, кој заработил 75,1 милион долари.

Најновиот филм на Нолан е достапен во повеќе формати, вклучувајќи IMAX, PLF и 70mm. Овие формати се клучни за неговиот успех, сочинувајќи 58 проценти од заработката во вториот викенд. Во првиот викенд, тој удел беше 53 проценти, што потврдува дека публиката сака да го види филмот точно онака како што режисерот го замислил.

Филмот веќе постигна значителен успех во првиот викенд, заработувајќи 124,5 милиони долари на домашно ниво. Според ScreenRant, ова е највисокото отворање за филм во кој глуми Мет Дејмон, надминувајќи го „Борновиот ултиматум“. Филмот го надмина и претходниот епски филм на Нолан „Опенхајмер“, кој заработи 82,4 милиони долари во првиот викенд, и стана филм со највисоко отворање на Universal со рејтинг R во историјата.

Статус на бокс офисот

„Одисеја“ е на врвот на топ листите со вкупно 283,8 милиони долари во вториот викенд. По него следува римејкот на „Моана“ на Дизни, кој ја заврши третата недела со 102,8 милиони долари, што е намалување од 40 проценти во однос на првиот викенд од 10,8 милиони долари.

„Приказна за играчките 5“ останува голем хит, но до 25 јуни падна за 27 проценти на 10 милиони долари, со што вкупната заработка достигна 448,5 милиони долари во шестиот викенд. „Одисеја“ продолжува да доминира на бокс-офисот, а публиката со нетрпение очекува како ќе се покаже ѕвездената екипа од спектаклот на Нолан на доделувањето на Оскарите. Останува да се види дали филмот ќе собори уште некои рекорди во кариерата на режисерот.