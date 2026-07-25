Актерот кој ја напушти Србија поради Вучиќ: „Ќе работам како продавач -од нешто мора да се живее“

Амар Мешиќ одлучи да започне ново поглавје во својот живот во Загреб. По период на големи промени, познатиот актер сега објави дека се преселил во Загреб и почнува да работи во продавница.

Неговиот пат во последните години не беше лесен. Откако јавно ги искажа своите ставови и критики кон владата на претседателот Александар Вучиќ во Србија, Мешиќ зборуваше за тоа како му било сè потешко да најде бизнис можности во својата земја. Затоа решил да бара нова средина и да почне одново.

Во новото поглавје од својот живот, тој не го избрал лесниот пат. Како и многу луѓе кои морале да ја променат својата средина, тој прифатил разни работни места за да ја обезбеди својата егзистенција. Работел и во градежништвото, поточно, на градилиште, каде што се соочил со сосема различни видови обврски од оние на кои публиката е навикната кога станува збор за актери.

Денес, тој продолжува да го гради своето секојдневие во Загреб, а според најавите, почнува да работи и како продавач во продавница. Иако публиката е навикната да го гледа во телевизиски улоги, Мешиќ покажува дека не се плаши од нови почетоци и дека е подготвен да прифати секоја чесна работа.

Актерот објави дека моментално чека на потребните документи за да почне да работи во Конзум.

„Ќе работам како продавач затоа што мора да се живее и да се заработува од нешто“, рече тој.

Покрај новата работа, Мешиќ се соочува и со други проблеми. Неговиот Инстаграм профил со околу 150.000 следбеници неодамна беше затворен, а тој тврди дека добил потврда дека повеќе од 10.000 лажни профили од Србија, Дубаи, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина го пријавиле.

За него, преселбата во Загреб претставува повеќе од промена на адресата, тоа е нов обид да изгради стабилен живот во средина каде што ќе може слободно да работи и да се развива.