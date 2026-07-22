Џос Стоун за откажаниот концерт во Скопје: Ќе се вратам повторно

Џос Стоун, познатата и многу наградувана англиска пејачка и композиторка, по откажаниот концерт синоќа во Скопје, се огласи на социјалните мрежи и порача дека ќе врати повторно во Македонија. Таа во пораката која трае речиси две ипо минути ги објасни и причините за откажување на настапот, откако Скопје беше зафатено со интензивно невреме кое што предизвика многу штети, вклучително и на опремата и на дел од бината на стадионот на АРМ која беше подготвена за овој настан.

Еве што вели во порака англиската музичка дива:

„Здраво на сите. Оваа порака е за сите во Скопје, Македонија. Тука сме да одржиме концерт и многу ми е жал, но концертот нема да може да се одржи поради временските услови. Очигледно сте тука. Видовте какво е времето. Во основа е небезбедно, па концертот едноставно не може безбедно да се одржи. Последните неколку часа сите се обидуваат да сфатат како да го поправат сè што се случи околу сцената, мислам, без да ви досадувам со детали.

Мислам дека ВИП зоната всушност буквално се распадна, а бекстејџ зоната е целосно уништена. Има дрвја што паднале. Значи да, со времето што го имаме, мислам, во основа се покажа дека концертот не може да се одржи и сум толку разочаран поради тоа. Навистина сум скршена што стигнавме до тука и сакавме да ве видиме, но исто така сакаме да бидете безбедни и сакаме сите да бидат безбедни и искрено, тоа е најважното нешто.

Да, едноставно сум апсолутно скршена што не можеме да ја споделиме оваа вечер заедно и да танцуваме до солзи, па мислам дека сите треба да останеме внатре. Бидете безбедни, има предупредување дека ќе има уште ветер вечерва, само ве молиме бидете безбедни.

Нашиот басист Мет ни кажа дека бил надвор порано кога се случило тоа и видел сообраќајна несреќа пред него.

Гледав надвор од прозорецот и имаше стакло што леташе насекаде. Имаше парчиња покриви што паѓаа… Мислам, беше лудо. Имаме голема среќа што едно дрво падна до автобусот, но не падна на нашиот автобус. Имавме многу, многу среќа.

Само сакам да ги искажам сите наши желби, сакам да ви кажам на сите да останете безбедни, ве молам, и знајте дека ви ветувам дека ќе се вратам и повторно ќе го имаме овој концерт, ќе го имаме, ќе го имаме, и ќе биде забавно и ќе има радост…“, порача Џос Стоун.

Во друга видео порака, исто така побјавена на нејзината фејсбук страница, Стоун е во брзање да го напушти хотелот за да може да стигне на време на следниот концерт.

На истата тема: