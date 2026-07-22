Одисеј на Нолан не е Бетмен

Во мноштвото осврти за најновиот блокбастер на Кристофер Нолан „Одисеја“ околу кој се кршат копја не само во филмските сцени туку и во текстовите на врвната филмска критика, и на сеирџиската домашна критика, го споделуваме ФБ постот на новинарот од Бања Лука, Александар Трифуновиќ. Еве што тој напиша за екранизацијата на епопејата на Хомер кој ги полни кината во светот, но во земјата на поетот предизвика контроверзии:

„Синоќа во еден здив го гледав „Одисеја“ на Нолан.

Проблемот со филмовите што создаваат возбуда дури и пред објавувањето не се нужно превисоките очекувања, туку стравот дека нашите сопствени очекувања, смачкани од таа возбуда, нема да бидат исполнети. Во мојот случај, овој пат немаше разочарување. Ја сакам работата на Нолан и спаѓам во таа група луѓе кои го сакаат без разлика што прави, за разлика од оние кои органски не можат да го поднесат.

Тоа, на крајот на краиштата, е најискреното нешто во животот. Единствениот доказ дека навистина живееш е способноста да предизвикаш една од двете крајности кај другите – љубов или омраза. Сè помеѓу е само прегреано чорба. Филмовите на Нолан евоцираат силни чувства и реакции; не остануваш рамнодушен по нив. За мене, тоа е една од причините зошто сепак треба да одиш во кино и да гледаш такви дела на големото платно, за реакцијата да биде што е можно посилна. А возбудата околу филмот е, како што самиот режисер накратко коментираше, сосема ирелевантна.

Во „Денкерк“, Нолан се соочи со војната. Секој што очекуваше акционен воен „филм“ излезе разочаран, бидејќи ја прикажуваше војната каква што навистина е: мрачна, очајна и понижувачка, простор каде што малите и навидум безвредни човечки животи стојат во брутална дисхармонија со големите цели на војната. Нолан не ја слави војната; тој ја прашува од единствениот можен и фер агол, од неговиот крај. Тој се прашува што донесе војната на крајот.

Нолан овој пат користи сличен образец. Хомеровата „Одисеја“, за разлика од воената „Илијада“, е поема од 12.000 стихови посветени на постот, дваесетгодишното патување на Одисеј и враќањето дома. Нолан, исто така, ја започнува таа приказна од крајот. Хомеровата Пенелопа, мојата омилена Ен Хатавеј, е опкружена со пијани додворувачи кои чекаат таа да избере еден од нив. Логиката е јасна, ако Одисеј досега не се вратил, никогаш нема да се врати, а според Зевсовиот закон, тоа е нејзина обврска.

Во следните три часа, Нолан ја раскажува приказната на Хомер, ставајќи го во апсолутен фокус загубата и разочарувањето на поранешниот воин Одисеј, кој има само еден мотив, конечно да се врати дома. Неговиот Одисеј не е Бетмен; тој е ранлив, изморен Мет Дејмон, скршен од рани и полн со лузни, воден само од желбата за враќање. Тој е крал на Итака и голем воин, но е целосно направен од месо и крв, старее, крвари, чувствува глад, замор, болка и страв. Тој старее и бледнее, и надворешно и внатрешно; единствениот пламен што го држи е љубовта. Тој мал човечки чин го претставува крајниот пркос на боговите. По патот, тој не го брои она што го освоил во бројни битки, туку она што неповратно го изгубил во нив.

Технички гледано, филмот е едноставно маестрален. Фотографијата е магична, звукот и кадрирањето се беспрекорни, а фактот дека е снимен на добриот старомоден начин му дава посебна тежина. Понекогаш навистина се чувствувате како да гледате раскошен епски авантуристички филм од седумдесеттите години. Покрај сето тоа, музиката, која игра клучна улога во ваквите продукции, не е само звучна позадина тука, туку вистински емотивен компас на филмот.

„Не знаевме како да ја препознаеме убавината на светот во кој живееме, па затоа решивме да го уништиме“, вели Одисеј во една од клучните сцени.

„Одисеја“ на Нолан е, во суштина, почит кон еден свет кој неповратно исчезнува, но за кој сè уште вреди да се бориме со мали човечки битки, бидејќи на крајот тие победи ја надминуваат секоја голема битка, дури и да била Троја. Тој повторно ја шири Хомеровата приказна пред нас, како силен потсетник на цивилизацијата на еден чекор од варварството, која дури и векови подоцна не успева да ја разбере вистинската суштина на Хомеровите стихови.

Затоа, одете во кино и гледајте го на големото платно. Што и да почувствувате на крајот, сигурно нема да останете рамнодушни“.