Како Кристофер Нолан стана бренд на кино благајните

„Одисеја“ ги надмина сите очекувања во првиот викенд, остварувајќи сензационални 124,5 милиони долари на домашен пазар и 264,1 милиони долари на глобално ниво. На крајот на краиштата, многу е невообичаено една вековен еп што сите биле принудени да го читаат во училиште да биде основа за филм за пуканки.

Овие моќни продажби на билети се доказ за привлечноста на режисерот Кристофер Нолан, кој стана бренд на кино благајните преку блокбастери како „Опенхајмер“, трилогијата „Темниот витез“, „Почеток“ и „Интерстелар“. Со „Одисеја“, тој го обезбеди најголемото глобално деби во својата кариера, надминувајќи го бенчмаркот поставен од „Подемот на темниот витез“ од 2012 година со 249 милиони долари, неприлагодени за инфлација. „Одисеја“ исто така се рангира како трет најголем домашен и светски првенствен филм во годината, по „Приказна за играчките 5“ (159 милиони долари на домашен пазар, 312 милиони долари на глобално ниво) и „Супер Марио Галакси“. „Филм“ (131 милион долари дома, 372 милиони долари глобално), две продолженија во големи филмски франшизи.

„Ова е тур-де-форс на Кристофер Нолан“, вели Дејвид А. Грос, кој го издава билтенот за бокс-офисите FranchiseRe. „Откако режирал 13 филмови, Нолан станал уникатен и единствен талент, со лојални и ентузијастични следбеници.“

Адаптација на 3.000-годишниот грчки еп на Хомер, „Одисеја“ го следи Одисеј, кралот на Итака, кој поминува долго и опасно патување дома по Тројанската војна. Мет Дејмон го предводи ѕвездениот ансамбл, во кој се вклучени Том Холанд, Ен Хатавеј, Зендаја, Лупита Њонго, Роберт Патинсон, Шарлиз Терон, Џон Легуизамо и Џон Бернтал. Со одлични критики, еуфорична усна пропаганда и целосна лудост околу премиум форматите, „Одисеја“ е подготвена да ужива во епско прикажување во кината. (Тоа е олеснување, бидејќи Универзал потроши неверојатен 250 милиони долари за продукција на филмот.) Сега кога неговото големо патување започна, Variety открива пет причини зошто „Одисеја“ освои 51,8 милиони долари во првиот викенд.

Сè за Imax

Секако, Дејмон, Хатавеј и Холанд се ѕвездите на „Одисејата“. Но, може да се тврди дека вистинската привлечност е Imax, технологијата што е централна за визијата на Нолан за големиот екран. Бидејќи Imax камерите се гласни и гломазни, повеќето филмови ги користат високотехнолошките уреди на компанијата само за одредени акциони сцени. „Одисеја“ е значајна како прв долгометражен филм снимен целосно со Imax камери, подвиг што Нолан го нарече негова „најдолгогодишна амбиција“.

„Ако не ја гледате „Одисеја“ во Imax, не ја гледате на начинот на кој Крис Нолан го замислил“, изјави извршниот директор на компанијата, Ричард Гелфонд, за Variety по првиот викенд.

Многу гледачи го послушаа тој повик. Imax учествуваше со 51,8 милиони долари (или 23%) од првичната глобална продажба на билети, што претставува најголемото отворање на компанијата во… пазари со слични перформанси – над малиот блокбастер наречен „Одмаздници: Крајна игра“. И моментално е пред „Опенхајмер“, кој беше огромен хит во Imax со 35 милиони долари низ целиот свет на почетокот и 180 милиони долари до крајот на прикажувањето, придонесувајќи со приближно 20% од вкупните приходи.

Imax, кој го нуди „Одисеја“ (и само „Одисеја) цели три недели, закажува проекции во чудни часови од денот за да се задоволи стратосферската побарувачка. Љубителите на филмот се трудат многу да го видат филмот во посакуваните 70-милиметарски аудиториуми, а некои пореметен одлучен обожавател резервираат проекции во 2 часот наутро и 7 часот наутро од речиси тричасовниот еп. Оние 70-милиметарски екрани – а ги има само 41 во целиот свет – придонесоа со огромни 6,3 милиони долари во текот на викендот. Ако не сте зграбиле билет пред една година, со среќа – тие локации на Imax се целосно резервирани со недели.

Сѐ што допира Нолан, претвора во злато

Нолан веќе е етаблиран како редок режисер кој може да ги натера луѓето да купат билет врз основа на неговото име. Како продолжение на „Опенхајмер“, тажен периодичен филм за таткото на атомската бомба, „Одисеја“ е уште еден доказ дека Нолан може да ги собере задниците на седиштата без оглед на жанрот. Едно е да ги спакувате за адаптации на стрипови (серијата „Темниот витез“), научнофантастични пресвртници („Почеток“ и „Интерстелар“) или сеопфатни воени драми („Дункерк“). Но, кој друг би можел да претвори авантура со мечеви и сандали што има рејтинг R, во речиси три неколку часа и не е ли продолжение на популистичката драма?

„Со право, овој тричасовен еп би се сметал за ризик доколку некој друг го направел тоа“, вели Шон Робинс, директор за филмска аналитика во Фанданго и основач на Box Office Theory. „Но, тој го искористи својот успех за да привлече широка публика. Постои неверојатна количина на добра волја за Нолан како филмски режисер.“

По „Одисеја“, студијата можеби дури и нема да чекаат да го слушнат следниот предлог на Нолан пред да му напишат бланко чек на режисерот.

Блокбастер за целата публика

Нолан дури и ја воодушеви генерацијата на TikTok. Изненадувачки 50% од членовите на публиката беа на возраст помеѓу 18 и 34 години, што ја нагласува привлечноста на режисерот кон филмофилите од сите возрасти. Тоа е забележителен одѕив за гледачите на филмови под одредена возраст, со оглед на тоа што еповите од бронзеното доба не се баш жанрот на денот на генерацијата Z.

„Лесната и природна претпоставка е дека „Одисеја“ би имала постара база на обожаватели“, вели Робинс. „Но, Нолан се допре до сите толпи. Тоа е филм со меч и сандали, но е исто така и фантастична авантура и рефлективна студија на ликовите. Приказната се пренесува низ вековите.“

Споредете го тоа со научно-фантастичниот трилер за заговор на Стивен Спилберг „Ден на откривање“, кој им се допадна на генерацијата X и бејби-бумерите, со 60% од публиката на отворањето на викендот над 35 години. Спилберг, познато име благодарение на гиганти како „Вилици“, „Е.Т.“ „Вонземјаните“ и „Паркот Јура“, можеби е комерцијално најуспешниот режисер на сите времиња. Откако помина голем дел од изминатата деценија на драми за возрасни како „Пошта“, „Фабелманите“ и „Приказната од Западната страна“, сепак, тој не е толку популарен во очите на помладите филмски гледачи како што е кај нивните родители.

Сè за големиот екран

Секој стар маркетинг гуру може да претвори филм како „Барби“, „Злобна“ или „Ѓаволот носи Прада 2“ во настан достоен за излегување од дома. Со „Одисеја“, Universal го претвори не само филмот, туку и кинематографското искуство во културно случување. Луѓето не беа само желни да ја видат „Одисеја“, туку сакаа да ги гледаат битките со богови, чудовишта и вештерки на најголемиот екран. Сето тоа беше намерно. Патувањето на „Одисеја“ на големиот екран започна одамна – минатото лето, кога билетите за Imax беа во продажба (и брзо распродадени) цела година пред премиерата на филмот. За дополнително да се нагласи поентата дека филмовите на Нолан се наменети за Кината, публиката минатиот декември беше почестена со речиси шестминутниот пролог на „Одисеја“ пред проекциите на „Грешници“ и „Една битка по друга“ на Imax 70mm. Нема забуна дека кината би биле единственото место каде што може да се види „Одисеја“ во догледна иднина.

„Нолан е еден од најдоверливите филмски режисери на сите времиња, а публиката знае дека тој ќе испорача нешто што сакате да го доживеете на големото платно“, вели Ор.

Целата возбуда беше оправдана

Очекувањето за „Одисеја“ беше големо веднаш по „Опенхајмер“ од 2023 година, првиот добитник на Оскар за најдобар филм на Нолан. Но, добрата волја нема да трае долго без квалитет што ќе одговара на возбудата. Во таа смисла, „Одисеја“ не само што зборува за тоа. Тоа е еден од најдобро рецензираните филмови на годината, обезбедувајќи оценка „А“ на анкетите за излез од CinemaScore и 95% рејтинг на Rotten Tomatoes. Предавањата од уста до уста се сè во денешниот расцепен филмски пејзаж, и расположението овој викенд беше јасно: Ако не сте ја гледале „Одисеја“, подобро е да ве остават на песочните плажи на Троја.