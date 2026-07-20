Шакира во Кавали го полуде светот: Анализа на „Вог“

Њујорк – Нема шоу на полувремето на Светското првенство во 2026 година без Шакира.

На финалниот натпревар помеѓу Шпанија и Аргентина, Шакира се качи на сцената (заедно со Мадона, Џастин Бибер и BTS) на стадионот „МетЛајф“ во Њу Џерси за инаугуративниот настап на полувремето на Светското првенство. Нејзиниот настап доби позитивни оценки, за разлика на оној на Џастин Бибер, а од трибините ја гледаа и екссопругот Пике од кого се разведе по 12 години брак и синовите.

„Светското првенство е дел од моето патување долго време, па затоа поканувањето да настапам на првото шоу на полувремето е неверојатно значајно“, вели Шакира за „Вог“. И додека „Вака Вака“ можеби е нешто како химна на Светското првенство, овој пат таа се искачи на сцената со нејзината песна „Даи Даи“, чии приходи одат во Фондот за глобално граѓанско образование на ФИФА. „Да се ​​​​стане и да се изведе оваа песна на најголемата сцена во светот е електрично“, додава таа.

За нејзиниот настап што испиша историја, Шакира се обрати до својот долгогодишен пријател, Фаусто Пуљизи, за прилагоден изглед на Роберто Кавали. „Разговаравме многу за чувството што сакавме да го создадеме, а не само за самата облека“, вели Шакира. „Тој разбира како се движам, како настапувам и колку е важно за мене да се чувствувам удобно и самоуверено на сцената.“ Пуљизи, од своја страна, не е непознат во облекувањето поп-ѕвезди. „Роден сум за тоа“, вели тој за обликувањето на изгледот на Шакира за овој монументален момент.

За нејзиниот изглед на Светското првенство во 2026 година, Шакира знаеше дека ѝ треба нешто што ќе ја слави и нејзината уметност и глобалната сцена. „Сакав изгледот да се чувствува силен, радосен и празничен – нешто што ќе ја одразува енергијата на настапот, но исто така ќе го почитува значењето на пригодата“, вели таа. „Ова е толку глобален настан, па затоа сакав да носам нешто што ќе се чувствува безвременско, но исто така и модерно, со движење и личност.“

Таа беше и непоколеблива во врска со палетата на бои. „Таа беше во прекрасно расположение за портокаловиот зајдисонце“, вели Пуљизи. „Ова беше нејзин предлог. Портокалово зајдисонце и розова – светло розова.“ Значи, Пуљизи се наврати на своите светски патувања. „За Шакира, размислував за еден од моите омилени градови, Мексико Сити“, вели тој. „Беше соседството Ла Кондеса. Има прекрасна мешавина од бои на оригиналните згради.“

Пуљизи беше особено воодушевен од розовиот дом со портокалова врата и жолти рамки за прозорци. Тој ја зеде оваа палета на бои во стилот на зајдисонце и ја примени на силуета од неговата колекција за одморалиште 2025: длабоко, вкрстено деколте со детали од врвки, странични исечоци и динамична здолниште изработено од ленти од ткаенини, кое тој го нарекува негов „таљател“. Изгледот беше дополнително гламурозен со над 200.000 кристали Сваровски, кои беа рачно нанесени во текот на 120 часа.

Шакира, исто така, сакаше изгледот да потсетува на нејзиниот настап на церемонијата на затворање на Светското првенство во 2010 година на „Вака Вака“, каде што носеше неонски изглед од самиот Кавали. „[Беше] некако природно и органско да се заврши Светското првенство на овој начин“, вели Пуљиз. Шакира додава: „Тоа е момент на полн круг – боите се исто така слични“, вели таа. „Оддаваме почит на минатото и гледаме кон иднината.“(Вог)