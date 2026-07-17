Што кажа Том Круз за „Одисеја“ на Кристофер Нолан?

Ѕвездата на „Невозможна мисија“, Том Круз, го гледаше „Одисеја“, објавувајќи на социјалните мрежи за да зборува за најновиот епски фантастичен акционен филм на Кристофер Нолан. Круз претходно го гледаше и го пофали филмот на Нолан „Тенет“ во екот на пандемијата COVID-19. Пред неговото објавување, рецензиите за „Одисеја“ поставија нов рекорд за филмографијата на Нолан.

Што рече Том Круз за „Одисеја“?

Познат по тоа што се залага за големи блокбастери, нема да биде изненадувачки да се дознае дека Круз го обожаваше новиот филм на Нолан.

Актерот објави фотографија од себе на социјалните мрежи како држи билет пред IMAX 70MM транспарент на „Одисеја“, пишувајќи: „Воа! На Крис, Ема и на ЦЕЛАТА ваша брилијантна екипа и екипа. Ви благодарам за неверојатната вечер во кино. Едвај чекам да го видам повторно!“

Круз долго време е поддржувач на споделеното кинематографски искуство, залагајќи се филмофилите да гледаат филмови на големото платно. Актерот е познат по тоа што го одложи преземањето на „Top Gun: Maverick“ од страна на стриминг сервисите и објавувањето на нив за време на пандемијата, што на крајот доведе до заработка од над 1,5 милијарди долари на кино благајните. Неговиот претходен филм, „Mission: Impossible – The Final Reckoning“, заработи 598 милиони долари низ целиот свет. Следно ќе го видиме во сосема нов изглед во катастрофалната комедија на режисерот Алехандро Г. Ињариту, „Digger“.

„Одисеја“ користи нова IMAX технологија за да го прераскаже епот на Хомер, а Нолан се залага за филмофилите да го гледаат во IMAX кино. Критичарите на филмот, исто така, забележаа некои изненадувачки сличности помеѓу него и „Опенхајмер“.

Понатаму, Џонатан Сим од „ComingSoon“ исто така го пофали „Одисеја“ во својата рецензија, наведувајќи дека е „извонредно достигнување кое заслужува да се види на најголемиот можен екран“. Има рејтинг од 96% на Rotten Tomatoes со 229 рецензии во времето на пишување.

„Одисеја“ се отвора во кината на 17 јули 2026 година.