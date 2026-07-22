Француски моден агент поврзан со Епштајн пронајден мртов

Париз – Францускиот моден агент Даниел Сиад, познат по своите врски со покојниот американски финансиер и осуден сексуален престапник Џефри Епштајн, е пронајден мртов во својот дом во близина на Париз. Веста ја потврди канцеларијата на парискиот обвинител, пишува France 24.

Сиад имал 69 години и бил под истрага во Франција. Тој бил еден од неколкуте француски државјани осомничени дека му помагале на Епштајн да организира мрежа за трговија со луѓе и сексуална злоупотреба на жени.

Тој бил под истрага во Франција

Француската истрага за мрежата на Епштајн беше покрената откако Министерството за правда на САД објави нова серија документи од истрагата за Епштајн. По јавен апел од француските власти, се појавија околу дваесет наводни жртви, меѓу кои и некои кои претходно им биле непознати на истражителите.

Името на Сиад се појави во францускиот дел од истрагата. Обвинителството претходно потврди дека еден од новите случаи е поврзан со него. Шведски државјанин го обвини за силување во Франција во деведесеттите години, а Сиад ги негираше сите обвинувања.

Епштајн и модната индустрија

Со години, Епштајн користел врски во модната индустрија за да допре до млади жени. Според документите и сведоштвата претходно објавени, модни агенти, скаути и луѓе поврзани со агенции за модели играле важна улога во неговата мрежа.

Една од жените што јавно проговорила за тоа била Светлана Пожидаева, модел родена во Русија. Таа рекла дека Сиад, тогаш регрутер од Париз, ја запознала со Епштајн, кој ѝ ветил помош за пробивање на модниот пазар во Њујорк. Подоцна, според нејзиното сопствено сведоштво, таа работела за Епштајн и со години била злоупотребувана.

Францускиот огранок на случајот Епштајн

Францускиот дел од случајот Епштајн е поврзан со модната индустрија со години. Најпознатото име од тој круг бил Жан-Лук Брунел, француски моден агент и соработник на Епштајн. Брунел бил осомничен за регрутирање млади девојки за Епштајн, а во 2022 година бил пронајден мртов во париски затвор, каде што бил притворен по обвинение за силување и сексуален напад врз малолетници.

Во последните месеци, француските власти ја проширија својата истрага за да вклучат и други лица споменати во документи поврзани со Епштајн. Во еден од случаите, тие го истражуваа францускиот дипломат Фабрис Ајдан, кој беше под истрага за обезбедување дипломатски информации, услуги или меѓународни контакти на Епштајн.