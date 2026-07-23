Почина Наум Бурназ, чувар на македонскиот фолклор

23/07/2026 10:05

На 86-годишна возраст во Охрид почина Наум Бурназ, изведувач на народни песни  кои остануваат трајно запишани во националната музичка ризница. Неговиот специфичен вокал и автентичниот пристап кон изворниот мелос ги освоија симпатиите на бројни генерации, правејќи го еден од најпрепознатливите гласови на нашата естрада.​

Во текот на целиот свој живот тој неуморно работеше на афирмација и зачувување на македонскиот фолклорен идентитет, достоинствено претставувајќи ја нашата музика како во земјава, така и пред македонската дијаспора ширум светот.

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