Почина Наум Бурназ, чувар на македонскиот фолклор
На 86-годишна возраст во Охрид почина Наум Бурназ, изведувач на народни песни кои остануваат трајно запишани во националната музичка ризница. Неговиот специфичен вокал и автентичниот пристап кон изворниот мелос ги освоија симпатиите на бројни генерации, правејќи го еден од најпрепознатливите гласови на нашата естрада.
Во текот на целиот свој живот тој неуморно работеше на афирмација и зачувување на македонскиот фолклорен идентитет, достоинствено претставувајќи ја нашата музика како во земјава, така и пред македонската дијаспора ширум светот.