Дали Бред Пит ќе му се придружи на Том Круз во „Денови на громот 2“?

Лос Анџелес – Том Круз се враќа во светот на автотрките во „Денови на громот 2“, продолжението на филмот НАСКАР на Тони Скот од 1990 година. Џонатан Левин ќе режира, а сценариото е напишано од Вил Стејплс, додека Круз и Џери Брукхајмер се продуценти, според „Холивуд репортер“.

Ова е уште еден чекор во кариерата по „Невозможна мисија“ за Круз. Неговиот прва улога по „Мисија: И“ е „Копач“, црна комедија од познатиот режисер Алехандро Ињариту, која ќе се појави во кината на 2 октомври.

„Денови на громот 2“ е голема можност за Левин, кој првенствено работел на комедии како што се „Ноќта пред“, „Врели тела“ и „Долен истрел“. Неговиот претстоен филм „Господин Ирелевант“, во кој глуми Дејвид Коренсвет од Супермен како Џон Тагл, драфтуваниот играч на Њујорк Џајантс, наводно се тестира извонредно добро, па затоа скокот во друго спортско возило има смисла.

Сега, големото прашање: Дали Бред Пит ќе му се придружи на Круз на патеката? Се шпекулира веќе со месеци, а режисерот на Ф1, Џозеф Косински, дури рече дека повторното обединување на двајцата во филм за трки би бил проект од соништата. Пит неодамна помогна Ф1 да стане голем хит и во тој процес разви длабока благодарност за автотрките.

Сепак, немаме индикации дека Пит е во „Денови на громот 2“. Можеби тоа се менува, но засега, единствениот начин да ги видиме Пит и Круз заедно на екран е во „Интервју со вампирот“ на Нил Џордан.

Екипа на „Денови на громот“

Во оригиналниот филм глумат Круз, Никол Кидман, Џон Ц. Рајли, Кери Елвес, Мајкл Рукер и Роберт Дувал. Не е јасно кој од актерите се враќа, но тоа нема да биде легендарниот Дувал кој почина во февруари. Пит сигурно би бил огромно дополнување ако Левин и Стејплс можат да најдат начин да го вклучат.

Оригиналниот „Денови на громот“ ги обедини Круз и режисерот Тони Скот по успехот на „Топ ган“, иако не успеа да го достигне својот претходник. Приказната беше за Кол Трикл, возач на НАСКАР-трките кој живее брзо, уништува автомобили, ја наоѓа љубовта и на крајот ја освојува главната трка. Том Круз и Никол Кидман се запознале во 1989 година на снимањето на филмот, па во декември 1990. и се венчаа.

Подробностите за содржината на продолжението засега се чуваат во тајност.