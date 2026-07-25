Шпанска вечер на „Охридско лето“  со триото „Вибрарт“ 

25/07/2026 09:18

Вечерашниот фестивалски термин од 21 часот во црквата „Света Софија“ е резервиран за Шпанската вечер на „Охридско лето“ на која ќе настапи триото „Вибрарт“.

Ова трио го сочинуваат  пијанистот Хуан Перез Флористан, виолинистот Мигуел Колом Куеста и виолончелистот  Фернандо Ариас Фернандез. 

Триото „Вибрарт“ е основано во 2015 година во Берлин и е резултат на спојот на тројца исклучителни музичари кои решително, со искрен и автентичен пристап му се посветуваат на репертоарот за пијано-трио. Името на ансамблот „Вибрарт“ ја отсликува моќта на камерната музика да ја допира, да комуницира и да остава силен уметнички печат врз публиката.

Сите тројца членови, покрај активноста со камерна музика продолжуваат паралелно со индивидуална музичка кариера. Школувани на Високата школа за музика „Кралица Софија“ во Мадрид и во Берлин, тие ја комбинираат нивната кариера со педагошка активност и со оркестарски проекти.

Хуан Перез Флористан е носител на награди од натпреварот „А. Рубинштајн“ и од Натпреварот за пијанисти во Сантандер,  и е професор на Академијата „Баренбоим-Саид“. Виолинистот Мигел Колом е концерт-мајстор на Шпанскиот национален оркестар и предава на Високата школа за музика „Кралица Софија“ и на Академијата „Баенбоим-Саид“, додека пак Фернандо Ариас  е добитник на бројни награди и признанија и е професор на Кралскиот конзерваториум во Мадрид и предава на на Високата школа за музика „Кралица Софија“.

Како трио се обликуваат под менторство на Еберхард Фелц, Менахем и Кенеди Морети, а нивниот репертоар ги вклучува делата од стандарниот репертоар за клавирско трио од Моцарт, па сè до делата од Лера Ауербах. Нивното дебитантско издание содржи дела од Шуберт и Шостакович.

Настапуваат низ Европа на фестивали како „Поленса“ и „Марвао“, на фестивалот во „Шлос Елмау“, во салата „Корто“ во Париз, како и на престижните камерни концерти во Берлин. Заеднички настапуваат како солисти со Шпанскиот национален оркестар, Националниот оркестар на Каталонија, Кралскиот симфониски оркестар на Севиља и оркестарот на провинцијата Аликанте во сали како Националниот аудиториум за музика во Барселона и Театарот „Маестранца“.

 

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