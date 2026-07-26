Кристофер Нолан му кажа на Фелон дека инспекцијата на аеродромот речиси го оштетила филмот „Одисеја“

Лос Анџелес – Кристофер Нолан откри дека некои IMAX снимки од „Одисеја“ речиси се соочиле со катастрофа кога царинските службеници на аеродромот ги провериле канистрите за филм.

Во четвртокот, во емисијата „Тоќната емисија со Џими Фалон“, режисерот се присети на еден момент што ги исцрпи нервите на шкотската царина, каде што безбедносните службеници „ги отвориле сите конзерви“ што држеле IMAX филм за неговиот амбициозен нов филм снимен целосно во тој формат.

„Беше огромна количина на конзерви за филм“, му рече Нолан на Фалон, откривајќи дека суровиот материјал бил опасно блиску до експозиција. Режисерот подоцна ги увери гледачите дека „тие всушност не го експонирале“ и дека тимот успеал да го спаси филмот.

IMAX филмот се чува во запечатени конзерви што го штитат од светлина, топлина и влага, бидејќи дури и краткото изложување на светлина може да ја уништи снимката.

51-годишниот Фалон се пошегува дека Нолан сигурно се потел кога се одвивала ситуацијата. Режисерот одговори: „Одлично“, што го натера доцноноќниот водител да се пошегува: „Рековте: „Не можам повторно да го снимам ова, другар. Бевме во пештера.““

Со ѕвездена екипа, „Одисеја“ чинеше наводно 250 милиони долари за снимање и беше сниман во текот на 91 ден користејќи два милиони стапки IMAX филм. Амбициозната продукција на Нолан опфаќаше шест земји, вклучувајќи го и брегот Морај Ферт во североисточна Шкотска.

Во разговор за списанието „Тајм“, претседателката на NBCUniversal, Дона Ленгли, која му даде зелено светло на филмот, рече дека продукцискиот тим е „способен против времето и елементите“, додавајќи дека Нолан е „многу одговорен режисер“ кој „го минимизира ризикот и се подготвува соодветно и ангажира тим што може да го изврши на највисоко ниво“.

За време на промотивната турнеја на филмот, голем дел од екипата сподели анегдоти од честопати исцрпувачкиот процес на снимање.

Мет Дејмон (55), кој ја игра главната улога на Одисеј, му рече на водителот на радио „Енди“, Енди Коен, дека физички напорното снимање оставило многу од глумците да се справуваат со една специфична повреда.

„Многумина од нас се луѓе на средна возраст и она што го добивме беше болка во грбот“, се пошегува тој, додавајќи дека долгите периоди на истегнување во сандали додека грчкиот херој резултирале со неколку посекотини на неговите стапала.

Во меѓувреме, Том Холанд (30), кој го игра Телемах, синот на Одисеј на Дејмон, откри дека ова му е прв пат да работи со IMAX камери.

Тој призна дека не сфатил дека камерите можат да работат само околу три минути одеднаш, што го навело погрешно да верува дека Нолан ги сече своите сцени затоа што не дава добри изведби. „Мислев дека тотално се излажувам“, изјави Холанд за „Фанданго“.

По снимањето, шведска непрофитна организација зад еден од репликите на бродовите прикажани во „Одисеја“ тврдеше дека студиото на филмот не успеало да плати за штетата наводно предизвикана за време на продукцијата. Сепак, „Јуниверзал Студиос“ го нарече спорот „недоразбирање“ и рече дека прашањето е целосно решено.

Траејќи 2 часа и 52 минути, „Одисеја“ го постигна најголемиот викенд на отворање со играни филмови во годината по своето кино-деби.