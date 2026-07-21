Зошто Хатавеј и Холанд, кои ги играат мајката и синот во „Одисеја“, не се гледаа во очи?

Екипата на новиот филм на Кристофер Нолан „Одисеја“ се соочи со уникатен предизвик за време на снимањето – актерите не можеа да се гледаат во очи во заедничките сцени. Причината за ова не беше строгата дисциплина на познатиот режисер, туку специфичната технологија што ја користеше за адаптација на античкиот грчки еп. Нолан така го исполни својот долгогодишен сон и го сними првиот долгометражен филм целосно со IMAX камери. Филмот пристигна во кината деновиве, а публиката веќе ги исполнува салите.

Сонот на Нолан за целосен IMAX формат

IMAX се смета за најинтензивен филмски формат, а Нолан еднаш го опиша како „чувство на виртуелна реалност без очила“. Режисерот постепено ја воведува техниката во своите проекти, вклучувајќи ги и признатите наслови како „Денкерк“, „Интерстелар“ и „Опенхајмер“.

„Никогаш порано не сме можеле да снимаме цел филм на тој начин, бидејќи камерите се толку бучни“, изјави Нолан за Letterboxd.

Покрај бучавата, работењето со IMAX камерите е и огромен логистички предизвик. И покрај ова, Нолан одлучи да ја преземе задачата поради извонредните резултати. Тој објасни како функционираат камерите: „Тоа е огромна филмска лента од 65 милиметри што работи со брзина од петнаесет перфорации по кадар. Лентата мора да се движи низ камерата екстремно брзо, а тоа создава неверојатна бучава. Затоа секогаш ја користевме за акциони сцени каде што бучавата не беше клучна, бидејќи звукот го додаваме потоа.“

Ситуацијата е сосема поинаква кога има дијалог во сцената. Според Ен Хатавеј, оглушувачкиот звук на филмската лента „го преоптоварува“ секој разговор.

Решение кое создаде нов предизвик

За да ја донесе својата визија за „Одисеја“ на големото платно во IMAX формат, Нолан мораше да најде креативни решенија. За почеток, филмската лента мораше да се менува на секои три минути од снимањето. Потоа, во соработка со IMAX, тој разви посебен систем за звучна изолација за да може јасно да се слуша дијалогот на актерите.

„Го предизвикавме IMAX да создаде нови камери и систем за изолација во кој можевме да ја поставиме камерата и да ја направиме доволно тивка. Целта беше да се сними интимна сцена со дијалог, со камерата многу блиску до актерите, а воедно да им се овозможи нормално да глумат и да ги кажуваат репликите без пречки“, рече Нолан. „IMAX се соочи со предизвикот и разви систем за нас, кој ни овозможи да го направиме филмот.“

Нолан го пофали и директорот на фотографија Хојте ван Хојтема, кој најде начин да го рекреира природниот тек на модерното снимање со речиси еден тон тешка опрема.

Иако проблемот со бучавата беше решен, големината на изолационата комора создаде нова пречка – актерите не можеа да воспостават контакт со очите.

Систем на огледала за природна глума

Ен Хатавеј, која ја игра Пенелопа во „Одисеја“, објасни како таа и нејзините колешки го решиле овој проблем со стратешки поставени огледала. Зборувајќи за Collider, заедно со Том Холанд, кој го игра Телемах, таа го опиша решението до кое дошла екипата.

„Тие изградија куќиште околу IMAX камерата кое беше навистина огромно“, рече Хатавеј. „Проблемот е што кога снимате, мора да се приближите до камерата поради линијата на вид, а куќиштето беше околу камерата ‘километри’ во сите правци, што го отежнуваше многу.“

Потоа таа продолжи детално да го опишува „системот на огледала“ што го смислија Нолан и Ван Хојтема, користејќи сцена што ја снимаше со Холанд како пример. „Ако Том требаше да ме види, тој ќе стоеше на едната страна од објективот. Јас ќе бев зад него и ќе се гледав во огледалото, а мојот одраз ќе беше снимен во друго огледало што Том можеше да го види и да дејствува кон него“, објасни таа. „Беше неверојатно колку добро беше дизајниран системот. Ниеден од нас актерите не чувствуваше дека правиме компромис или дека одвлекуваме внимание од изведбата. Сите се сеќаваме на тоа како само да глумевме еден со друг. Беше брилијантно.“

И Хатавеј и Холанд рекоа дека биле воодушевени од IMAX опремата. „Сè беше подредено на функцијата, беше вистинско задоволство. Ако сте филмски љубител како нас, не би можеле да верувате дека сте таму“, додаде Хатавеј.

„Беше како да глумите со ‘теренец’“

Том Холанд го опиша системот на огледала како „луд“ и сподели анегдота за сцена што ја снимил со Џон Бернтал. „Ја снимив целата сцена со Џон Бернтал низ огледало“, рече Холанд. „Затоа заборавив дека камерата е таму, бидејќи неговото лице практично лебдеше пред неа. Нормално се обидувате да заборавите на камерата, кинематограферот и асистентот за фокус, а потоа актерот е таму. Тука, беше како да можев да го бакнам, беше толку блиску.“

Нолан вели дека изолационата комора се покажала како одлична за снимање „тивки моменти“. „Моравме да поставиме систем од огледала за актерите да можат да се гледаат едни со други и да глумат едни со други, наместо да глумат со парче селотејп на камерата, што е често случај, дури и со обични камери“, објасни тој.

Роберт Патинсон, кој го игра Антиној во филмот, се пошегува дека комората и огледалата го тераат да се чувствува како да „снима сцена со ‘теренец’“. „Но, и покрај големината на камерата, се чувствувате како машината да треба да се движи побавно, а всушност се движи побрзо отколку ако снимате со ајфон“, додаде тој.