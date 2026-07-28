Ќерката на Том Круз го смени презимето

Лос Анџелес – Ќерката на Том Круз и Кејти Холмс, Сури, законски се откажа од презимето на својот татко.

20-годишната студентка законски го променила презимето од Круз во Ноел, според записите за регистрација на гласачи добиени од PEOPLE. Page Six беше првата што ја објави веста.

Сури моментално студира на Универзитетот Карнеги Мелон во Питсбург, Пенсилванија, и се регистрирала да гласа во округот Алегени, Пенсилванија, за време на нејзината прва година во октомври 2024 година. Нејзината регистрација гласи Сури Ноел. Ноел е исто така средното име на Холмс.

Круз и Холмс ја пречекаа Сури во април 2006 година, се венчаа во ноември 2006 година и се разведоа во 2012 година.

Месеци пред Сури да се регистрира да гласа како Сури Ноел, таа го користеше презимето за матурата во средно училиште во јуни 2024 година. Истиот викенд, Круз беше виден како присуствува на турнејата Eras на Тејлор Свифт на стадионот Вембли во Лондон.

Два месеци подоцна, во чест на достигнувањето на нејзината ќерка, Холмс даде ретки коментари за Сури додека зборуваше за „Таун енд Кантри“.

„Горда сум на мојата ќерка. Секако, ќе ми недостига блиската близина, но навистина сум горда на неа и сум среќна“, изјави гордата мајка за медиумот, додавајќи: „Се сеќавам дека бев на оваа возраст, во ова време на почетоци. Возбудливо е да се учи за себе и го обожавав тоа време, па затоа ме прави среќна што размислувам за тоа на тој начин“.

Потоа, во декември 2024 година, Холмс јавно се осврна на коментарите за врската на Сури со 64-годишниот Круз, негирајќи ги извештаите дека наследила фонд од нејзиниот татко.

Во тоа време, Холмс, сега 47-годишна, сподели објава на Инстаграм во која го оспорува извештајот од „Дејли меил“ дека Сури добила пристап до нејзиниот фонд кога наполнила 18 години. „Сосема лажно“, напиша Холмс преку снимка од екранот од статијата. „Дејли меил, можете да престанете да измислувате работи“.

„Доста“, додаде таа во описот.

Иако Сури остана надвор од центарот на вниманието, таа беше фотографирана како ја посетува мајка си на снимањето на „Среќни часови“ во Њујорк во август 2025 година. Дуото мајка-ќерка беше фотографирано како шета по градските улици пред Холмс да биде на снимањето со нејзиниот колега од „Досонс Крик“, Џошуа Џексон.