Музичката легенда, 83, ја споделува болната причина зошто избегнува фотографии 7 години

Лос Анџелес – Пејачката на „Толку си суетна“ Карли Сајмон откри зошто не е фотографирана во јавност од 2019 година.

83-годишната добитничка на Греми и Златен глобус, Карли Сајмон, сподели дека ѝ е дијагностициран карцином на базалните клетки на лицето во изјава добиена од People.

Базалноклеточниот карцином е најтипичен вид рак на кожата, најчесто предизвикан од изложување на сонце. Често се наоѓа на лицето или вратот и може да има различни форми, најчесто изгледајќи како розова, кафеава или црна испакнатина во боја на кожа, според клиниката Мајо.

Сајмон беше подложена на успешна операција за рак на кожата, но остана со несакани ефекти што го променија нејзиното чувство за себе.

„Ракот беше отстранет, но операцијата влијаеше на мојот изглед и ме направи посвесна за тоа што се гледа во јавност“, напиша пејачката и текстописец родена во Њујорк.

Продолжувајќи, „Секогаш сум била покритична кон мојот изглед отколку што некој друг може да замисли (погледнете го иронија да се напише „Толку си суетен.“), и ова му даде на мојот внатрешен критичар доста нов материјал.“

Околу времето на нејзината операција за рак на кожа, на Сајмон ѝ беше дијагностицирана и Паркинсонова болест.

Паркинсонова болест е невролошко нарушување кое напредува со текот на времето. Симптомите може да вклучуваат тремор, вкочанети мускули и побавно движење, според клиниката Мајо.

„Помеѓу моите проблеми со мобилноста, дијагнозата на Паркинсонова болест, операцијата и емоционалните ефекти од сето тоа, повлекувањето од јавноста беше најприфатливата реакција“, напиша членката на Рокенрол куќата на славните.

Додавајќи: „Некои денови сум толку уморна што воопшто не можам да го раздвижам денот.“

Сајмон прво забележа проблеми со колената, како и со еден од колковите, и се подложи на три операции за замена на зглобови.

„Но, мојата мобилност продолжи да се влошува.“ „Имав проблеми да станам од ниски столчиња и длабоки каучи без некој да ми понуди рака“, напиша Сајмон.

Сајмон додаде: „На крајот, имаше периоди кога не можев да одам без значителна помош“.

Иако не постои лек за Паркинсонова болест, Сајмон започна со третман и зема лекови кои можат да помогнат со нејзините симптоми.

Дури и додека се држеше подалеку од рефлекторите, Сајмон продолжи да работи.

Таа ќе го издаде својот следен албум, „Comes in Waves“, на 14 август – 17 години откако го издаде својот последен, „Never Been Gone“, во 2009 година.

„Денес се движам побавно, се потпирам на другите повеќе отколку порано и научив да прифатам дека секој ден ќе изгледа малку поинаку“, напиша Сајмон, продолжувајќи: „Но, сè уште сум многу тука“.