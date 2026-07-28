Дакота Џонсон непрепознатлива како Мерилин Монро во краткиот филм за Венеција

Лос Анџелес – Дакота Џонсон е целосно непрепознатлива како една од најистакнатите икони на поп-културата на 20 век. Првите фотографии од краткиот филм на актерката Меги Џиленхол, кој го прикажува животот на Мерилин Монро, се појавија на интернет.

Најновите фотографии ја покажуваат 36-годишната актерка облечена како легендарната актерка и навестуваат што гледачите можат да очекуваат од филмот. Насловен како „Flesh Impact“, краткиот филм наскоро ќе има премиера на Венецискиот филмски фестивал.

„Венити фер“ ги објави првите фотографии, на кои Џонсон се фали со руса коса и светло црвен кармин, слично како Монро. Дополнително, таа се појавува во бела кошула со копчиња, молив здолниште и некои додатоци.

Во 17-минутниот филм, напишан и режиран од Меги Џиленхол, Џонсон ја презема улогата на помладата Монро на врвот на нејзината слава. Во меѓувреме, добитничката на Оскар, Елен Бурстин, игра постара верзија на Мерилин Монро.

Во разговор за „Венити фер“, Џиленхол рече дека секогаш ја имала Џонсон на ум кога го пишувала сценариото. „Кога пишувам, понекогаш ќе откријам дека некој актер постојано се појавува, и речиси морам активно да го туркам од главата за да не го ограничам она што го правам воопшто.“

Што друго знаеме за филмот за Мерилин Монро на Дакота Џонсон и Меги Џиленхол?

„Flesh Impact“ не е типичен биографски филм за Мерилин Монро. Приказната раскажува за тоа како би можеле да бидат работите доколку таа успееше да преживее уште 60 години. Филмот вклучува и вистински и измислени елементи од нејзиниот живот поврзани со нејзиното наследство, слава и идентитет.

Краткиот филм ги вклучува приказните на две личности на Мерилин Монро (помладата и постарата). Како што е опишано во синопсисот на Венецискиот филмски фестивал, заплетот се врти околу животот на една стара жена која оди на аудиција за претстава, постепено откривајќи го својот вистински идентитет.

Според Џиленхол, овој филм црпи инспирација од животот на Монро, но не го репродуцира прецизно. „Овој филм е мешавина од Мерилин и мојата фантазија за неа. На многу начини, овој филм е за Мерилин, а исто така и за актерките воопшто и какво е чувството да се има таа чудна, многу ранлива, а во исто време и многу моќна работа.“

„Flesh Impact“ ќе биде претставен на Венецискиот филмски фестивал во 2026 година, што се совпаѓа со прославата на 100-тиот роденден на Мерилин Монро. (Венити феар)