Кара Делевињ испиша историја како прва лезбејка на насловницата на „Плејбој“

Кара Делевињ ја краси насловната страница на летното издание на Плејбој. 33-годишната манекенка, актерка и музичарка позираше во смела облека, носејќи само црн латекс корсет од дизајнерката Ацуко Кудо вреден 1.979 долари. На фотографијата, таа држи запалено кибритче со цигара во устата, додека со другата рака го покрива својот интимен дел. Ова ја прави првата отворено лезбејка на печатената насловна страница на списанието.

Бунтовен чин режиран од жена

Во интервју за списанието, кое го водеше авторката на бестселери Отеса Мошфег, Делевињ нагласи дека работела со претежно женски тим на снимањето за да одржи чувство на контрола врз сопственото тело. „Плејбој е, секако, во голема мера хетеросексуална институција“, рече таа. „Значи, ова се чувствуваше како еден вид бунтовен чин, а работењето со неверојатен, креативен тим предводен од жени – од кои многу се квир – беше навистина забавно и различно.“

Таа, исто така, се осврна на своите претходни искуства. „И претходно сум се соблекла за снимања и филмови. Но, секогаш ме правеше малку одбивна кога беше за некој друг – секако, тоа беше мој избор и се согласив, но никогаш не се чувствував овластена“, објасни таа. „Никогаш не сум се чувствувала поудобно во сопственото тело и со мојата сексуалност. Чувствувам дека сум на врвот на мојата моќ, и како жена и како сексуално битие.“

Враќањето на зајакот и новиот албум

Покрај жешката насловна страница, Делевињ позираше и за едиторијал во легендарниот костим на Плејбој зајачица, со препознатливата опашка и уши. Ова ја направи првиот модел што го сторил тоа по Кејт Мос во 2014 година. Насловната страница беше објавена во понеделник на социјалните мрежи со криптична фотографија од торзо од пена со препознатливи тетоважи.

Снимањето, исто така, откри дека Делевињ не ги отстранила сите свои тетоважи, и покрај тоа што најави дека ќе ги отстрани во 2023 година. Ги задржа оние што имаат посебно сентиментално значење за неа.