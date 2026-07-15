Ко-ѕвезда вели дека Сем Нил се борел со пневмонија пред смртта

Лос Анџелес – Актерот Сем Нил се борел со пневмонија пред неговата неочекувана смрт на 78-годишна возраст, изјави поранешна ко-ѕвезда во вторникот, додека некои од најголемите имиња на Холивуд тагуваа по главниот лик од „Паркот Јура“.

Нил почина во Австралија во понеделник, соопшти неговото семејство во кое загубата е опишана како „ненадејна и неочекувана“.

Новозеланѓанецот во последните години бил на третман за лимфом, но бил без рак, додаде неговото семејство без да ја образложи причината за неговата смрт.

Новозеландската актерка Рима Те Виата, која глумеше покрај Нил во широко признатата локална комедија „Лов на дивите луѓе“, рече дека нејзиниот пријател не се плашел од смртта, но би бил „нервозен“.

„Всушност, навистина е ужасно“, изјави таа за New Zealand Herald.

„Мислам дека би рекол: „За бога, го пребродив ракот. А сега гледајте, сега добивам пневмонија. Што е следно?“

Те Виата не понуди повеќе детали и не беше јасно колку неодамна Нил можеби бил болен од пневмонија.

Нил откри во мемоарите од 2023 година дека „веројатно умира“ од не-Хочкинов лимфом во трета фаза.

Но, тој се прогласи за без рак претходно оваа година, благодарение на генетска терапија што го модифицираше неговиот имунолошки систем.

Режисерот Стивен Спилберг го предводеше холивудскиот трибјут кон Нил, кој им се допадна на фановите со скромен стил што ја побиваше неговата слава.

„Обожавав да ги снимам сите филмови од „Јура“ со него“, рече режисерот на „Паркот Јура“.

„Заедно со Лора Дерн и Џеф Голдблум, секогаш ќе го имаме нашето семејство од „Јура“ и Сем никогаш нема да биде заборавен од нас или од неговите милиони обожаватели низ целиот свет.“

– „Вистински и благородно“ –

Ко-ѕвездата од „Паркот Јура“, Лора Дерн, рече дека Нил бил „вистински и благороден господин“, додека Џеф Голдблум рече дека „следната голема авантура на Нил започнува“.

Никол Кидман, која глумеше заедно со Нил во австралискиот трилер „Мртва смиреност“, рече дека „Сем беше еден од великаните“.

И Килијан Марфи, кој работеше со Нил на „Пики Блајндерс“, рече дека тој „му се восхитувал и го обожавал во еднаква мера“.

„Тој беше еден од најљубезните, најсмешните и најнежните луѓе и еден од најдобрите актери… Почивај во мир“.

Нил е роден во Северна Ирска во 1947 година, но се преселил на суровиот Јужен Остров на Нов Зеланд како дете.

Тој бил крстен како „Најџел Џон Дермот“, но го отфрлил името во корист на „Сем“ затоа што се плашел дека е премногу „исцрпено“ за Нов Зеланд.

Нил почнал да глуми во новозеландски филмови на почетокот на 1970-тите, пред да се префрли во поголеми улоги во Австралија.

Неговиот пробив се случил во 1993 година кога го играл д-р Алан Грант во блокбастерот „Паркот Јура“, кој во еден период бил филм со најголема заработка некогаш направен.

Во еден момент дури бил промовиран и како замена за Роџер Мур во иконската франшиза „Џејмс Бонд“.

Кога не глумел, Нил исто така одгледувал лозја во живописниот регион Централен Отаго на Јужниот Остров на Нов Зеланд. (АФП)