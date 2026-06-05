Форбс: Тејлор Свифт е најбогатата музичарка во историјата

Бизнис магазинот „Форбс“ проценува дека американската поп суперѕвезда Тејлор Свифт стана најбогатата музичарка во историјата со богатство од 2 милијарди долари, што претставува зголемување од 100 проценти во споредба со 2024 година.

Свифт (36) го доби статусот на милијардерка во 2024 година благодарение на нејзината турнеја „Eras Tour“. „Форбс“ ја нарече Свифт еден од најкомерцијално успешните текстописци на сите времиња.

Во 2020 година, Свифт ја промени музичката индустрија кога повторно го сними поголемиот дел од својата дискографија. Како резултат на тоа, авторските права почнаа да се слеваат директно во нејзиниот џеб, пренесе ДПА. „Форбс“ исто така наведе дека нејзината турнеја станала концертна турнеја со најголема заработка во историјата, со приходи од 2,2 милијарди долари. Со тие пари, таа ги откупила своите оригинални мастер снимки, пишува списанието.

На почетокот на својата кариера, Свифт потпиша договор за издавачката куќа „Биг Машин“ (Big Machine) и таму ги сними своите први шест албуми. Како што е вообичаено, правата ѝ припаѓаа на куќата, која во 2019 година ги продаде за повеќе од 300 милиони долари на холдинг компанија на поранешниот музички менаџер Скутер Браун. Свифт изјави дека тоа се случило без консултација или нејзино одобрување.

Потоа следуваше повеќегодишен јавен спор, кој Свифт често го споменуваше и во своите песни. Во 2020 година, Браун ги препродаде правата, овојпат на инвестициската фирма „Шамрок Капитал“ (Shamrock Capital) од Лос Анџелес, од која Свифт конечно ги откупи. Во 2025 година, Свифт објави дека ги купила правата за нејзините први шест албуми.

Рангирањето на милијардери на „Форбс“ главно се потпира на јавно достапни информации за имотот, како што се акции, недвижности, уметнички дела и други луксузни добра. Овие бројки се сметаат за непрецизни и понекогаш се оспорувани.