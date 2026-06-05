Убиен култен актер: Застрашувачки повик до полицијата ги загрижи истражителите

Актерот Џејмс Хенди, познат по своите улоги во филмовите „Џуманџи“, „Логан“ и „Топ Ган: Маверик“, беше убиен на 82-годишна возраст откако беше брутално избоден во својот дом во Лос Анџелес, а синот на неговата партнерка е осомничен за неговото убиство.

Холивуд беше потресен од веста за смртта на актерот Џејмс Хенди, ветеран на филмската и телевизиската сцена кој имаше повеќе од сто улоги во текот на својата речиси петдецениска кариера.

Актерот, кој публиката го памети по филмовите „Џуманџи“, „Логан“ и „Топ Ган: Маверик“, почина по брутален напад во својот дом во Лос Анџелес.

Според информациите од американските медиуми, 81-годишниот Хенди бил пронајден со сериозна убодна рана во градите во дворот на неговата куќа во населбата Тарзана. Тој бил итно префрлен во болница, но лекарите не можеле да му го спасат животот. Полицијата во Лос Анџелес набрзо го уапси 44-годишниот Мајкл Гледхил, син на партнерот на актерот, кој се смета за главен осомничен за нападот.

Особено вознемирувачки детаљ е тоа што полицијата наводно добила повик од маж кој изјавил: „Јас сум син човечки, штотуку убив човек на гревот“.

По пристигнувањето на местото на настанот, полицајците го пронашле Хенди во несвест, додека осомничениот подоцна самиот им се обратил на полицајците и им кажал дека тој е лицето што го бараат.

Мотивот за злосторството сè уште не е познат, но соседите тврдат дека слушнале расправија меѓу двајцата мажи во текот на ноќта. Некои сведоци исто така изјавиле дека осомничениот наводно имал проблеми со делузии.

Хенди е роден во Њујорк и ја започнал својата актерска кариера во 1970-тите. Со текот на децениите, тој станал едно од најпрепознатливите лица меѓу холивудските актери со карактерни црти.

Иако ретко во главни улоги, Хенди оставил силен белег во бројни филмски и телевизиски проекти. Публиката го памети од филмот „Џуманџи“ од 1995 година, каде што играше истребувач на штетници, додека неговото последно појавување на големото платно беше како шанкерот Џими во блокбастерот „Топ Ган: Маверик“.

Покрај неговите филмски успеси, тој имаше значајни појавувања во серии како „NYPD Blue“, „Alias“, „Profiler“, „The West Wing“, „Castle“ и „The X-Files“.

По веста за неговата смрт, социјалните мрежи беа преплавени со пораки од колеги и обожаватели, а многу обожаватели се потсетија на неговите улоги, нарекувајќи го еден од најдоверливите карактерни актери на неговата генерација.

„Тој беше еден од оние актери што сите ги препознаваат, дури и ако не го знаат неговото име“, напиша еден корисник на социјалните мрежи.

Смртта на Џејмс Хенди дополнително ја потресе филмската заедница бидејќи доаѓа помалку од шест месеци откако режисерот Роб Рајнер и неговата сопруга Мишел беа брутално убиени од нивниот син на Бадник.

Актерот остава зад себе богата кариера, повеќе од сто актерски заслуги и генерации гледачи кои го следеле на големите и малите екрани со години.

Истрагата за околностите на неговата смрт сè уште е во тек, додека Холивуд се збогува со уште еден ветеран актер чие лице многумина ќе го паметат, дури и ако не го знаеле неговото име.