„Смртта на трговскиот патник“ триумфираше на наградите „Тони“ 2026

79-тото телевизиско доделување на наградите „Тони“ започна со доделувањето на две големи награди во првите 30 минути – и пред гледачите да трепнат, и Џон Литгоу и Лори Меткалф ја освоија третата награда „Тони“ во своите кариери.

Литгоу ја освои наградата за најдобра изведба од актер во главна улога во претставата „Џинот“, за неговото толкување на контроверзниот, сакан британски автор Роалд Дал.

Победата на Литгоу, беше далеку од сигурна. Тој беше во конкуренција против Натан Лејн во најпопуларната претстава во сезоната „Смртта на трговскиот патник“, а многу облози за победата сигурно беа ставени на вториот.

Церемонијата од доделувањето на најпрестижните театарски награди се одржа во салата Радио Сити Мјузик Хол во Њујорк, а покрај доделувањето на наградите беа изведени и специјални музички настапи по повод јубилеите на неколку познати бродвејски продукции.

По „Смртта на трговскиот патник“ од Артур Милер, која освои шест награди, вклучувајќи ја онаа за режисерот Џо Мантело и онаа на Лори Меткалф за најдобра главна женска улога во драма и нејзина трета во кариерата, следува „Шмигадун!“, „Изгубените момчиња“ и „Регтајм“ со по четири награди.

„Шмигадун!“ и „Изгубените момчиња“ влегоа во церемонијата со најголем број номинации — по дванаесет — и ја завршија вечерта со по четири освоени награди. „Шмигадун!“ ја освои и најпрестижната награда за најдобар мјузикл.

Четири награди освои и „Рагтајм“, кој беше номиниран единаесет пати и триумфираше во категоријата најдобра преродба на мјузикл.

„Ослободување“ ја освои наградата за најдобра драма

Наградата за најдобра драма му припадна на „Ослободување“, но тоа беше единственото признание што го доби ова дело.

„Мачки: Балот на Џеликл“ влезе во трката со девет номинации и освои три награди. Меѓу нив и онаа за костимографката и активистка Квин Џин која влезе во историјата на доделување на наградите Тони, станувајќи првата отворено трансродова личност која ја добила престижната театарска награда. Џин беше наградена за најдобар дизајн на костими за мјузикл за нејзината работа на „Мачки: Болот со желе“ на церемонијата одржана во њујоршката Радио Сити Музичка Хол.

Домаќин на вечерта беше пејачката Пинк.