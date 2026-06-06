Откриени детали за убиството на актерот од Топ Ган и Џуманџи

Обвинителството во САД вчера поднесе обвинение за убиство против уапсениот во врска со фаталното прободување со нож на холивудскиот актер ветеран Џејмс Хенди, познато лице во десетици филмови и телевизиски серии веќе половина век, чија партнерка е мајка на осомничениот.

Доколку биде прогласен за виновен, на Мајкл Гледхил (44), кој беше уапсен како осомничен во средата, му се заканува затворска казна до 26 години, соопшти окружното обвинителство на Лос Анџелес.

Во посебна изјава во четвртокот, полицијата рече дека Гледхил бил уапсен откако ги запрел полицајците во близина на местото на убиството во населбата Тарзана во градот во средата и им кажал дека тој е тој што го барале.

Полицијата соопшти дека полицајците биле испратени по криптичниот повик 911 во кој еден човек им рекол на операторите: „Јас сум син човечки. Само што убив човек од грев“.

Службениците што реагираа пронајдоа 81-годишен маж во несвест на предниот тревник од куќата на неговата партнерка со убодна рана во градите. Набргу потоа бил прогласен за мртов во блиската болница, соопшти полицискиот оддел во Лос Анџелес.

Гледхил живеел во куќата на неговата мајка, соопшти полицијата.

Жртвата подоцна беше идентификувана како Хенди, плоден лик и актер чии филмски заслуги вклучуваат споредни улоги во „Мемоарите на Брајтон Бич“, „Арахнофобија“, „Џуманџи“, „Нескршливи“ и „Логан“.

Неговото последно појавување на големите екрани беше како постар шанкер по име Џими во бар што го посетуваа воени пилоти во борбените пилоти во хитот на Том Круз од 2022 година „Top Gun: Maverick“.

Хенди, исто така, се појави во бројни телевизиски емисии кои датираат од 1970-тите, често прикажувајќи полициски или авторитетни фигури.

Полицијата го опиша убиството како изолиран инцидент, но не понуди можен мотив. Гледхил требаше да го има своето прво појавување на суд во петок, но не е познато дали добил правен застапник.

Смртта со нож на Џејмс Хенди е второ прободување од висок профил во Лос Анџелес во последните шест месеци.

Во декември, актерот и режисер Роб Рајнер и неговата сопруга, фотографката и продуцентка Микеле Рајнер, беа убиени во нивната палата во Брентвуд. Нивниот помлад син, Ник Рајнер, беше обвинет за две точки за убиство од прв степен во врска со тие убиства.