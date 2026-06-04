Сицилија под „опсада“: Вакви безбедносни мерки не се видени долго

Дуа Липа и актерот Калум Тарнер пристигнаа на Сицилија, каде што нивната раскошна тридневна свадбена прослава е на прагот да започне. По интимната граѓанска венчавка во Лондон, младенците слетаа во Палермо со чартер приватен лет под строги безбедносни мерки

Прославата на Сицилија, чија цена се проценува на над еден милион евра, ќе се одржи на историски локации, вклучувајќи ги Вила Валгуарнера и Палацо Ганги. Меѓу гостите на свадбата на Ду Липа и Калум Тарнер се очекуваат некои од најголемите имиња од светот на музиката и модата, како што се Елтон Џон, Донатела Версаче и Чарли XCX. Безбедносните мерки на италијанскиот остров се подигнати на највисоко ниво, а пристапот до локациите е строго контролиран за да се зачува приватноста на младенците.

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Луксуз во Палермо

Младенците слетаа во Палермо доцна во среда навечер и се сместија во луксузниот Гранд Хотел Вила Игеа. Главниот дел од тридневната прослава, која започна во петок, ќе се одржи во вилата Валгуарнера од 17 век во Багерија и палатата Ганги, позната по својата спектакуларна Сала на огледала. Се шпекулира дека познатите дизајнери Симон Порте Жакемус и Донатела Версаче, кои се исто така на списокот на гости, се задолжени за нејзините свадбени костуми на Сицилија.

Италијанските медиуми објавуваат дека безбедносните мерки во Багерија се ригорозни. Ангажирани се бројни приватни обезбедувачи и локална полиција, а локалното население што живее во близина морало да потпише договори за доверливост. Областа околу вилата е целосно оградена за да се спречи пристапот на папараците и љубопитните, додека обезбедувачите ги проверуваат адресите на жителите пред да ги пуштат да поминат.

Да ве потсетиме дека двојката го кажа судбоносното „да“ на 31 мај на интимна церемонија во Лондон, во присуство на нивното најблиско семејство и пријатели. Пејачката изненади многумина со својот избор на облека, одлучувајќи се за елегантен бел дводелен костим, комплетен со широка шапка и свилени ракавици.

Таа објави фотографии од лондонската свадба кратко по церемонијата на својот Инстаграм профил, предизвикувајќи лавина од ентузијазам.