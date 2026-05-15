Водителката на Евровизија испрати силна порака, ORF пушти реклами

Виена – Австрискиот радиодифузер ORF отсече сегмент од извештајот во кој водителката на Евровизија, Викторија Сваровски, зборуваше за заедништво и човечност. Наместо нејзината порака, на гледачите во Австрија им беа прикажани реклами, додека истиот клип истовремено беше емитуван во Виенскиот градски театар и во други земји што го емитуваат натпреварот, пишува австриски „Хојте“.

Со години, Евровизискиот натпревар се соочуваше со критики од некои во јавноста дека станал „премногу буден“ и претерано обележан со ЛГБТ+ теми. Оваа перцепција беше адресирана во извештај емитуван за време на второто полуфинале, во кој се обиде да покаже дека таквата слика за натпреварот е често поедноставена и погрешна.

Предрасуди за Евровизискиот натпревар

По победата на Кончита Вурст во 2014 година, поконзервативната страна на јавноста честопати тврдеше дека Евровизискиот натпревар сè повеќе станува сцена за квир пораки и прогресивни изјави. Некои дури тврдеа дека изведувачот мора да биде квир за да има каква било шанса за успех на натпреварот.

Сепак, овогодинешниот натпревар покажува поинаква слика. На евровизиската сцена можеше да се види речиси сè, од поп и метал до гламурозни, екстравагантни, минималистички и луксузни настапи. Во срцето на повеќето настапи не беа политички или идентитетски пораки, туку песни, сценски настап и личноста на изведувачите.

Порака за човештвото

Извештајот емитуван за време на полуфиналето истакна дека од стотиците музичари кои настапиле на Евровизискиот натпревар за песна во изминатите 70 години, само осум јавно се изјасниле како дел од ЛГБТКИА+ заедницата. Оваа информација беше наменета да послужи како одговор на оние кои го гледаат натпреварот исклучиво низ таа призма.

Викторија Сваровски ја сумираше пораката едноставно во извештајот. Таа рече дека буквите „ЛГБТКИА+“ еден ден би можеле да бидат заменети со една буква „H“ – за „човек“, или човек. Притоа, таа повика на поголемо единство и разбирање, велејќи дека фокусот не треба да биде на припадноста на одредена група, туку на човечкото суштество.

ORF емитуваше реклами наместо изјава

Сепак, гледачите во Австрија не ја видоа изјавата. ORF го скрати тој дел од емитувањето и наместо тоа емитуваше реклами. Во исто време, клипот беше прикажан на екраните во виенскиот Штадхале, но и во други земји каде што се емитуваше второто полуфинале на Евровизискиот натпревар.

Затоа одлуката на австриската телевизија привлече дополнително внимание, особено затоа што беше порака што требаше да ги ублажи поделбите и да ги потсети гледачите на основната идеја на Евровизискиот натпревар – поврзување на луѓето преку музика.