Објавена првата Евросонг книга за готвење со рецепти од цела Европа

Виена – Австрија ја објави првата официјална книга за готвењепосветена на Евровизискиот натпревар, „Книгата за готвачи за Евровизискиот натпревар“, која на уникатен начин ги комбинира музиката, културата и гастрономијата. Готвачката книга е објавена во пресрет на 70-годишнината од Евровизискиот натпревар, кој моментално се одржува во Виена.

Авторка на готвачката книга е Мануела Тиефниг, членка на фан-клубот на Евровизија OGAE Austria и долгогодишна следбеничка на натпреварот. Низ годините, таа посетила бројни домаќини на Евровизија и се запознала со локалните кујни и специјалитети, што ја инспирирало да ја напише оваа книга.

Рецепти од 35 земји учеснички на Евровизија

Книгата содржи рецепти од дури 35 земји учеснички на Евровизија, а покрај кулинарскиот дел, вклучува и бројни интересни факти од 70-годишната историја на натпреварот. Според прес-службата на австриската јавна телевизија ORF, готвачката книга претставува „културно и музичко патување низ Европа“, со одговори на необични евровизиски прашања, интересни факти за настапите и историски моменти од натпреварот.

Посебен акцент е ставен на различноста и традицијата на земјите учеснички, но и на препознатливата евровизиска естетика – гламурот, забавата и сјајот што не смеете да го пропуштите што го придружуваат ова натпреварување.

Книгата за готвење за Евровизискиот натпревар е исто така прослава на 70 години од Евровизискиот натпревар, кој собра милиони гледачи од 1956 година под слоганот „Обединети со музика“. Книгата е достапна за 28 евра.