Ланскиот победник на Евросонг во облека што остава речиси ангелски впечаток

Виена – Минатогодишниот победник на Евровизија, Џеј Џеј, ја претстави својата нова песна „Непознато“ во ревијалниот дел од второто полуфинале, синоќа, во Виена Штадхале, а за таа пригода избра едноставен, но ефективен аутфит за да ја истакне песната. Носеше целосно бел сценски изглед кој силно играше на впечатокот на движење, светлина и драматична силуета.

Ова е outfit кој на прв поглед изгледа минималистички поради монохроматската бела боја, но всушност се состои од неколку впечатливи детали кои доаѓаат до израз под рефлекторите.

Outfit во хармонија со сцената

Горниот дел од outfit се состои од бела кошула или лесна јакна со порелаксиран крој, со поизразена јака и долги ракави. Предниот дел е украсен со сјајни апликации кои личат на кристали.

Долгиот бел додаток кој паѓа од рамената и грбот и се шири зад него како наметка, лента или лесна воз се издвојува особено. Во комбинација со темната позадина, маглата и студената сценска светлина, белиот материјал стана еден од највидливите визуелни детали на настапот.

Долниот дел се состои од широки бели панталони, исто така изработени од лесен материјал. Нивниот крој го следи остатокот од стилот. Поради воздушестата природа на материјалот и начинот на кој светлината сјае врз нив, панталоните изгледаат речиси слоевити, што добро се вклопува со целата сценска естетика.

Ова не е костим кој се обидува да привлече внимание со светли бои или необични кроеви, туку облека која се потпира на атмосфера, движење и светлина. Токму затоа добро функционира во претстава – доволно е ефективен за да изгледа посебно, но не изгледа премногу агресивно.