Актуелната мис на Хрватска прошета на Кроазета

14/05/2026 13:10

Кан – Ново издание на познатиот филмски фестивал во Кан беше официјално отворено во вторник вечерта. Бројни познати личности прошетаа по црвениот тепих на 79-от Кански филмски фестивал, вклучувајќи ја и актуелната Мис на Хрватска Ема Хелена Вичар.

„Голема чест ми е да присуствувам на ваков настан и да бидам дел од атмосферата што ја обединува светската филмска, модна и креативна сцена. За мене, ова не е само црвен тепих, туку можност за нови искуства, запознавање инспиративни луѓе од целиот свет. Ова е мојот прв црвен тепих во Кан и навистина посебно искуство што ќе го паметам долго време“, рече Ема Хелена.

Прекрасно е чувството да се доживее сето тоа во живо и да се биде дел од толку голем меѓународен настан. Како Мис на Хрватска, особено ми е мило што имам можност да ја претставувам Хрватска на овој начин во меѓународна средина. Се надевам дека ова е само почеток и дека ќе има уште многу вакви моменти во иднина“, додаде таа.

Патување во Виетнам во август
Ема Хелена Вичар ќе ја претставува Хрватска на 73-от избор за Мис на светот. Таа патува во Виетнам на 8 август, а натпреварот е на 5 септември. Таа ја освои титулата Мис на Хрватска во посебна, јубилејна година по повод 30-годишнината од изборот за Мис на Хрватска, најстариот и најдолготрајниот лиценциран избор за убавина во Хрватска.

Ема Хелена моментално живее во Монако, каде што е на магистерски студии по менаџмент на луксузни брендови на Меѓународниот универзитет во Монако. Дипломирала меѓународен бизнис на Меѓународниот универзитет Либертас, а исто така дипломирала на бизнис школата „Експерта“, со насока односи со јавноста и дигитален маркетинг. Активно учествува во проекти за општествена одговорност преку претприемнички и волонтерски клуб.

