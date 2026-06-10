Лепа Брена ја продаде вилата во Мајами, доби помалку од бараната цена

Лепа Брена и Слободан Боба Живојиновиќ ја продадоа својата луксузна вила во Мајами. Двојката, која до неодамна беше ко-сопственик на „Гранд Продукција“, на крајот доби пониска цена за луксузната зграда од првично побараната.

Вилата што се наоѓа веднаш до Атлантскиот Океан беше продадена за 14,2 милиони долари, според веб-страницата на агенцијата за недвижности што ја продаде. Иако станува збор за вртоглава сума, двојката првично побара многу повеќе. Пред неколку години ја рекламираа за 16,9 милиони долари, само за подоцна да ја намалат на 14,6 милиони долари.

Луксузната зграда се протега на 550 квадратни метри и има шест спални соби и седум бањи. Куќата е опремена со лифт што води до покривот, а мебелот е испорачан од Италија. Предниот дел од куќата е целосно застаклен, додека надворешноста располага со базен, џакузи и летна кујна. Вилата има и пристапен пат што им овозможува на сопствениците да влезат во домот директно од нивната јахта.

Брена и Боба ја купиле вилата во 2012 година за 950.000 долари, а потоа ја реновирале. Ги убедил нивниот кум Јон Циријак, поранешен романски тенисер и успешен бизнисмен. Месечното одржување на вилата ги чинело 2.000 долари. Иако Брена претходно изјавила дека би сакала да живее во Мајами, што било омилена дестинација на семејството Живојиновиќ, двојката на крајот решила да ја продаде.