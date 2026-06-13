„Мајкл“ официјално е најпрофитабилниот музички биографски филм досега

Лос Анџелес – Во битката за бокс офисот се бореа Мајкл Џексон против Фреди Меркјури. „Мајкл“ го надмина „Боемска рапсодија“ како најпрофитабилен музички биографски филм на сите времиња.

Сега Мајкл е на добар пат да сруши повеќе рекорди. Моментално најпрофитабилниот биографски филм е „Опенхајмер“ на Кристофер Нолан, кој го заврши своето прикажување со 975,8 милиони долари низ целиот свет. До 12 јуни, Мајкл заработил речиси 912 милиони долари според „Дедлајн“, а бројката сè уште расте.

Филмот е режиран од Антоан Фукуа, а во главната улога е Џафар Џексон, внукот на Мајкл Џексон. Греам Кинг е продуцент на Мајкл; имено, Кинг го продуцираше „Боемска рапсодија“, што значи дека денес го сруши сопствениот рекорд.

Фукуа е најпознат по франшизата „Израмнувач“, „Ден за обука“ и други акциони филмови. Тој е чест соработник со наградуваниот актер Дензел Вашингтон. „Мајкл“ е еден од единствените филмски заслуги на Џафар Џексон, но неговата изведба на неговиот чичко е критички пофалена. Поголемиот дел од семејството Џексон, исто така, го одобри неговиот избор на улоги.

Имаше предизвици во снимањето на Мајкл, главно контроверзиите на Џексон од реалниот живот. Фукуа сними сцена во која ФБИ го нападна ранчот Неверленд бидејќи почетниот трет чин беше наменет да ги истражи подоцнежните години на Мајкл Џексон, но беше отстранет поради правни проблеми.

Сите обвинувања за злоупотреба на деца беа отстранети од сценариото бидејќи адвокатите на имотот на Џексон открија клаузула во спогодбата на пејачот со Џордан Чендлер, еден од неговите обвинители. Мајкл Џексон се спогоди за случајот со Чендлер за 23 милиони долари во 1994 година. Клаузулата спречуваше какво било прикажување на него во кој било филм.

Џексон беше изведен и на суд во 2005 година за наводна злоупотреба, но беше ослободен од сите 10 точки. Во 2019 година, документарецот Leaving Neverland беше за уште двајца луѓе кои го обвинија пејачот за злоупотреба, со што официјалниот број на обвинители се искачи на четири.

Документарецот предизвика широка дебата, но имотот на Џексон го нарече „атентат на ликот“ и успешно го тужеше HBO поради неговото објавување. На крајот, документарецот му даде поттик на Џексон во стримингот, според Билборд, и многу обожаватели не веруваа дека обвинувањата се вистински, вклучувајќи го и Фукуа.

„Мајкл“ беше пркажан во Јапонија на 12 јуни, што ќе продолжи да ги зголемува бројките на бокс-офисот. Ако Мајкл може да го сруши рекордот на Опенхајмер, тогаш ќе биде само 25 милиони долари подалеку од тоа да стане првиот биографски филм што ќе надмине 1 милијарда долари. Ова би бил втор филм оваа година што ќе го достигне тој рекорд, заедно со филмот „Супер Марио Галакси“.

Во Соединетите Американски Држави, Мајкл има некои пречки што треба да ги надмине. Филмот беше издаден и за стриминг на Amazon Prime и Apple TV Store на 9 јуни, а неговата достапност онлајн може да ја одврати публиката од гледањето на биографскиот филм во кината.