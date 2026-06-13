Тејлор Свифт (36) стана најмладата жена примена во Куќата на славните автори на песни

Тејлор Свифт (36 години) стана најмладата жена примена во Куќата на славните автори на песни, во четвртокот вечерта.

„Беше инстинктивно. Никој не ме научи како да го правам тоа“, рече таа за пишувањето песни со засипнат глас што го припиша на врескањето на настапите вечерта и историскиот НБА натпревар во средата вечерта помеѓу Њујорк Никс и Сан Антонио Спарс.

Таа раскажа за нејзиното семејство кое се жртвувало за да ја пресели од Пенсилванија во Нешвил, Тенеси, како тинејџерка.

„Никогаш нема да можам да ја изразам мојата благодарност“, рече пејачката и текстописец додека ги држеше солзите – припишувајќи им го нивното жртвување на нејзината кариера.

Таа им понуди совет на младите автори на песни: „Навистина мора да дадете приоритет на она што го сакате, до самата ваша срж. Бидејќи ќе ви треба тоа.“

Стивен Спилберг ја претстави Свифт со изненадувачки говор за моќта на пишувањето песни. „Постои нешто неоспорно во тоа како песните оставаат трага врз нашите души“, рече тој, пред да го смени фокусот на Свифт. „Некако Тејлор нè познава сите премногу добро.“

Свифт го започна својот говор со оддавање признание на Спилберг. „Поради примери како оној на Стивен, ѝ верував на мојата имагинација“, рече таа.

Пејачката од генерацијата Z, Сомбр, го започна сегментот на Свифт изведувајќи ги „Cardigan“ и „Dear John“ пред неа.

Свифт донесе нов поглед на овогодинешната церемонија и несомнено ги обликуваше трендовите на современата поп музика со нејзиното пишување песни. Свифт е најмладата жена применa, но Стиви Вондер, кој ја започна својата музичка кариера на 13 години, беше најмладиот примен досега, беше објавено на сцената.

Тоа беше значаен момент во вечер полна со нив, каде што Свифт, Џин Симонс од „Kiss“ и Пол Стенли, Кристофер „Трики“ Стјуарт, Аланис Морисет, Кени Логинс и други беа почестени.

Тамар Брекстон ја отвори гала вечерта во хотелот „Мариот Маркиз“ во Њујорк со енергична почит кон новодојдениот – револуционерниот R&B текстописец, продуцент и рапер Кристофер „Трики“ Стјуарт – со една од најголемите песни по кои е познат: „Single Ladies“ од Бијонсе.

Тој е исто така одговорен за „Umbrella“ од кантавторката Ријана, „Touch My Body“ од Мараја Кери и „Baby“ од Џастин Бибер.

Далас Остин, автор на песни и продуцент познат по работата со Boyz ll Men и Мадона, го претстави Стјуарт. „Помислете на тој каталог“, рече тој, наведувајќи ги плочите што го менуваат духот на времето. „Тоа се културни моменти“.

Стјуарт му се заблагодари на Бога, на своето семејство, на уметниците со кои соработувал и на менторите – давајќи посебен поздрав на добитникот на наградата Греми музички продуцент Антонио „Л.А.“ Рид и иконскиот кантавтор Бејбифејс. „Сакав да бидам како Л.А. и Бејби“, се осврна тој.

Основачите на Kiss, Симонс и Стенли – две и пол години по збогувањето на бендот – беа исто така признати за нивните глам рок класици „Rock and Roll All Nite“ и „I Love It Loud“. Били Корган од The ​​Smashing Pumpkins ја преработи првата, соодветно жесток вовед за бендот. За втората му се придружи фронтменот на Goo Goo Dolls, Џон Жежник.

Симонс не беше присутен; Стенли рече дека имал семеен итен случај.

„Песните се гласник“, рече тој – основа на „секоја претстава“.

Легендата на софт рокот Кени Логинс („Footloose“, „Danny’s Song“) и алтернативната рок икона Морисет исто така беа примени.

За втората, Бренди Карлил ја изведе „Uninvited“ заедно со SistaStrings, пред да ја претстави Морисет.

„Пишувањето за мене не е хоби“, рече Морисет, тоа е клучно. „Тоа е пишувај или умри“. Потоа таа ги изведе „Мери Џејн“ и „Ти треба да знаеш“ од нејзиниот албум од 1995 година „Jagged Little Pill“.

За Логинс, Гевин ДеГро ја изведе „Песната на Дени“, пред Логинс да ја раскаже приказната зад мелодијата во својот говор за прифаќање.

Тејлор Дејн и Медисон Канингем ги изведоа класиците на Тина Тарнер напишани од Тери Бритен и Греам Лајл во чест на нивното воведување; Џон Фогерти беше награден со наградата Џони Мерсер.

„Ги вратив моите песни!“ рече Фогерти, завршувајќи го речиси 30-минутниот говор, осврнувајќи се на фактот дека ги добил правата за својот каталог на 80-годишна возраст. Потоа „претрча“ низ неговите хитови: “Proud Mary,” “Fortunate Son,” и “Have You Ever Seen the Rain”, меѓу нив.

Авторот на песни Валтер Афанасиев („All I Want for Christmas Is You“ од Мараја Кери) исто така беше награден, сегмент што започна со вовед од актерот Џереми Ренер и вклучуваше огромна мешавина од неговите најголеми песни од Р&Б пејачката Шелеа, започнувајќи со неговиот божиќен класик шест месеци порано.

„Сакав да бидам Битлси“, рече тој за вљубувањето во пишувањето песни во својот говор. „Шеесет години подоцна, имав можност да го продуцирам Пол Мекартни.“

Британската пејачка и текстописец РЕЈ ја доби престижната награда Хал Дејвид Старлајт. Таа го заврши својот говор наведувајќи дека авторите на песни заслужуваат дел од авторските права.

Меѓу минатогодишните примени беа Џорџ Клинтон, Браќата Дуби, Ешли Горли, Родни „Даркчајлд“ Џеркинс, Мајк Лав од Бич Бојс и Тони Маколеј.

Куќата на славните автори на песни е основана во 1969 година за да им оддаде чест на оние што создаваат популарна музика. Автор на песни со значаен каталог на песни се квалификува за индукција 20 години по првото комерцијално објавување на песна.

Некои веќе во салата се Глорија Естефан, Керол Кинг, Пол Сајмон, Били Џоел, Џон Бон Џови и Ричи Самбора, Елтон Џон и Берни Таупин, Брајан Вилсон, Џејмс Тејлор, Брус Спрингстин, Том Пети, Лајонел Ричи, Бил Витерс, Нил Дајмонд и Фил Колинс.