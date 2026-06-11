Шакира го запали стадионот на отворањето на СП, беа и Салма Хаек, Бурна Бој, Џеј Балвин…

По енергичниот настап на Џеј Балвин, Шакира ја презеде сцената на свеченото отворање на Светското првенство во фудбал во 2026 година, која ја воодушеви публиката со премиерната изведба на песната Даи Даи.

Колумбиската музичка ѕвезда го отпеа почетниот стих и танцуваше во нејзиниот препознатлив стил пред да и се придружи на сцената Бурна Бој. Нивниот заеднички настап предизвика бурни реакции кај публиката, која со голема возбуда го дочека еден од најатрактивните музички моменти на свеченоста.

Песната Даи Даи е исто така официјална химна на Светското првенство во 2026 година и е поддржана од Глобалниот граѓански фонд на ФИФА.

За време на настапот Шакира изведе беспрекорна кореографија со своите танчери, додека Бурна Бој настапи со сопствената танчерска група. На крајот од настапот, двајцата музичари повторно се собраа на сцената и заедно пееја: “Dale, allez, let’s go!”.

Што значи Даи Даи?

Еден од деталите кој привлече најмногу внимание е самиот наслов на песната. Даи Даи доаѓа од италијански израз кој грубо се преведува како „Ајде!“ или „Ајде да одиме!“. Тоа е извик кој често се користи како поттик, но и како израз на славење.

Kicking off in style 🤩 The @FIFAWorldCup opening ceremony in Mexico City was special! pic.twitter.com/HvBBvhyjM9 — FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026

Токму затоа добро ја опишува емоцијата на фудбалот: навивање, заедништво, поддршка од трибините и чувство дека целиот стадион дише како едно. Освен буквалното значење, песната носи и порака за издржливост, заедништво и енергија која го придружува најголемиот фудбалски спектакл во светот.

Четврти настап на Светско првенство

Шакира и е четврти пат да учествува во музичката програма на Светското првенство. Таа за прв пат настапи во 2006 година во Германија со специјална верзија на хитот Hips Don’t Lie, наречена Bamboo. Четири години подоцна, таа го одбележа првенството во Јужна Африка со песната Waka Waka (Овој пат за Африка), која стана една од најпознатите фудбалски химни на сите времиња.

На Светското првенство во Бразил 2014 година, таа ја изведе песната La La La (Бразил 2014), а сега се врати со нова химна, Даи Даи.

На церемонијата се собраа ѕвезди од музиката и културата

Свеченостите започнаа околу 90 минути пред првиот натпревар на шампионатот помеѓу Мексико и Јужна Африка, што е реприза на воведниот натпревар во 2010 година. Покрај говорот на Салма Хајек, Шакира, Бурна Бој, Џеј Балвин, Белинда, Лила Даунс, Алехандро Фернандез и други уметници настапија на сцената, додека публиката учествуваше на настаните кои беа подготвени од ФА.

Мексиканската актерка Салма Хајек Пино денеска ја поздрави публиката на тревникот на стадионот Ацтека и официјално го означи почетокот на Светското првенство во фудбал во 2026 година.

Изборот на Хајек за амбасадор на првенството ја зајакнува врската меѓу глобалната забавна индустрија и спортот. Актерката родена во Коатзакоалкос и претходно учествуваше на настаните на ФИФА, а сега има централна улога во првенството, кое за прв пат собира 48 репрезентации поделени во 12 групи, со вкупно 104 натпревари.

Салма Хајек, меѓународно позната по улогите како онаа во филмот „Фрида“, го искористи својот говор за да ја истакне моќта на фудбалот во поврзувањето на различни култури.

Колумбиската музичка ѕвезда Џеј Балвин настапи на свеченото отворање на Светското првенство, а неговиот настап набрзо стана една од главните теми на социјалните мрежи. Повеќе од самата музика, неговиот моден избор го привлече вниманието на публиката.

Пејачот се појави во впечатлива комбинација која веднаш предизвика бројни реакции на социјалните мрежи. Многумина коментираа дека изгледа како да излегол директно од научно-фантастичен филм, додека други тврдат дека неговиот стајлинг го „украл шоуто“ од самиот настап.

Џеј Балвин (41), вистинско име Хозе Алваро Осорио Балвин, е еден од најуспешните латино музичари на денешницата. Роден е во Меделин, Колумбија, а светската слава ја стекна со хитовите како Mi Gente, Ay Vamos, Ginza и La Canción.

Тој се смета за еден од клучните изведувачи кои ги доближија регетонот и латино музиката до светската публика. Со години е меѓу најслушаните изведувачи на стриминг сервисите, а во неколку наврати беше и меѓу петте најслушани уметници на Spotify во светот.

Покрај музиката, тој е познат и по својата ексцентрична модна изјава. Во текот на кариерата често носел смели комбинации, шарени бои и необични модни додатоци, па реакциите на неговиот изглед веројатно нема премногу да го изненадат.

Што носи новиот формат

За прв пат во историјата, Светското првенство се одржува во три земји домаќини – Мексико, Канада и САД, а секоја од нив има своја свечено отворање. По денешната церемонија во Мексико, утре ќе бидат отворањето во Торонто и Лос Анџелес. Оваа структура е дизајнирана да ги распредели рамномерно славењето и економските ефекти меѓу земјите домаќини.