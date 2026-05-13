Водителката на Евровизија испрати порака до мајка си, ORF нагло го прекина емитувањето

Виена – Трогателен момент на Евровизискиот натпревар во 2026 година беше пропуштен од австриските телевизиски гледачи бидејќи емитувањето беше прекинато во клучен момент од реклами. Водителката Викторија Сваровски застана на сцената во Виена и, насмевнувајќи се на камерата, сакаше да испрати порака до своето семејство.

„Бакнете ја мајка ми“, рече таа, но ORF токму тогаш се префрли на рекламен блок, па многу гледачи беа лишени од тој трогателен момент.

Зошто емитувањето на Евровизискиот натпревар беше прекинато од реклами?

Одлуката изненади многу фанови на Евровизија, особено затоа што многумина веруваат дека натпреварувањето се емитува без прекин.

Сепак, емитувањето на Евровизискиот натпревар функционира малку поинаку. Иако натпреварувањето е организирано од Европската радиодифузна унија (EBU), националните телевизиски станици се одговорни за емитувањето, од кои многу се делумно финансирани од рекламирање.

Затоа комерцијалните блокови се планираат однапред за време на неколкучасовните преноси во живо. Додека салата е во процес на технички подготовки или кратки паузи помеѓу настапите, гледачите дома во некои земји гледаат реклами.

Практиките се разликуваат од земја до земја. Некои телевизиски станици ја емитуваат емисијата речиси континуирано, додека други често се исклучуваат од меѓународниот сигнал за да вметнат свои програми или реклами.

Потекнува од богатото семејство Сваровски

Викторија Сваровски е една од најпознатите телевизиски водителки во Австрија. Таа е позната на јавноста по својата работа на големи забавни телевизиски формати, а најголема популарност стекна како водителка на емисијата „Let’s Dance“, австриската верзија на популарната програма за танцување.

Покрај телевизиската кариера, Викторија Сваровски се занимаваше со музика и манекенство, а со години е присутна во светот на модата и забавната индустрија. Фактот дека потекнува од семејството Сваровски, познато низ целиот свет по својот луксузен накит и кристали, привлекува посебно внимание на јавноста.

Иако често се поврзува со семејниот бренд, австриските медиуми нагласуваат дека Викторија успеала да изгради независна кариера во телевизијата низ годините. ORF објави дека нејзиното искуство во големи телевизиски продукции е една од причините зошто е избрана за лице на Евровизија 2026.

Медиумите во Австрија наведуваат дека Викторија Сваровски ќе биде задолжена за „гламурозниот и елегантен дел“ од телевизискиот спектакл, по кој Евровизија е препознаена со години.