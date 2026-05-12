Зошто е важно повлекувањето на Шпанија од Евровизија

Виена – Шшанскиот јавен радиодифузен сервис RTVE нема да учествува на Евровизија, ниту ќе ги емитува полуфиналињата на 12 и 14 мај, ниту финалето на 16 мај. RTVE објави уште во септември 2025 година дека ќе се повлече доколку на Израел му биде дозволено да настапи, одлука што ја потврди откако Европската радиодифузна унија, EBU, одлучи да го продолжи натпреварот со учество на Израел.

Што значи отсуството на Шпанија за Големата петорка

Одлуката е особено важна бидејќи Шпанија е дел од Големата петорка, групата на најголемите финансиски придонесувачи на Евровизија, која вообичаено има директно место во финалето. Заедно со Шпанија, во таа група се вклучени Обединетото Кралство, Франција, Германија и Италија. Формално, името на Големата петорка не се менува, но Шпанија нема да го искористи правото на директно пласирање оваа година, па затоа автоматските финалисти ќе вклучуваат четири члена на Големата петорка и домаќинот Австрија.

Шпанија не е единствената земја што ја бојкотира Евровизија 2026. Ирска, Холандија, Исланд и Словенија исто така го бојкотираат натпреварот поради учеството на Израел и војната во Газа. Затоа, овогодинешното издание ќе има 35 земји учеснички, најмалку од 2003 година.

Кризата на доверба повеќе не е само прашање на обожаватели

Повлекувањата од Евровизија не се невообичаени, но одлуката на Шпанија има посебна тежина бидејќи доаѓа од група земји кои се финансискиот столб на натпреварот. Спорот затоа не е само за настапот на една земја, туку и за тоа дали Евровизија може да продолжи да тврди дека е неутрален простор „обединет од музика“ додека е опкружен со политички и етички дебати.

ЕБУ тврди дека вовела измени во правилата за да ја зајакне транспарентноста, довербата и неутралноста на натпреварот, вклучително и построга заштита од несоодветна надворешна промоција и координирано гласање. Сепак, RTVE изјави дека овие мерки не се доволни.

Повлекувањето на Шпанија дополнително ја продлабочи кризата околу Евровизискиот натпревар за песна 2026, бидејќи противењето на учеството на Израел повеќе не се одразува само во реакциите на фановите, протестите и дискусиите на социјалните медиуми, туку и во одлуките на јавните радиодифузери вклучени во организирањето и финансирањето на натпреварот. ЕБУ соопшти дека го почитува правото на своите членови да одлучат дали да учествуваат и изрази надеж дека земјите што не учествуваа во 2026 година ќе се вратат на натпреварот.

Шпанија беше претставена на Евровизискиот натпревар минатата година од Мелоди со песната „Еса Дива“, а во финалето заврши на 24-то место од 26 земји со 37 поени. Оваа година, Шпанија требаше да биде претставена на Евровизискиот натпревар од дуото Тони Грокс и Лусикалис со песната „Тамаре“, откако победи на Бенидорм Фест 2026. Сепак, Шпанија оттогаш се повлече.