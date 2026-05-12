Најбогатиот жив музичар има богатство од 2,5 милијарди долари. Можете ли да погодите кој е?

Бијонсе се најде на насловните страници претходно оваа година кога се приклучи на елитната компанија како еден од само неколкуте музичари во светот кои акумулирале нето вредност од повеќе од 1 милијарда долари.

Форбс прв ја објави веста, а еден брз поглед на другите музичари на листата открива дека работите одат исклучително добро во семејството Картер бидејќи нејзиниот сопруг, рап легендата Џеј-Зи, исто така е на листата.

Другите тројца музичари кои влегоа во листата беа Тејлор Свифт, Брус Спрингстин и Ријана.

Но, кој е најбогатиот музичар во светот?

Па, се чини дека е Џеј-Зи, чие богатство се проценува на 2,53 милијарди долари.

Бијонсе, откако штотуку го надмина прагот од милијарда долари, е на дното на листата.

Таа е веднаш зад Ријана, чие богатство се проценува на 1,03 милијарди долари, и Брус Спрингстин со богатство од 1,17 милијарди долари.

Тејлор Свифт е втора зад Џеј-Зи со проценети 2,1 милијарда долари.

Еден музичар кој не е на листата, Пол Мекартни, има проценето богатство од повеќе од 1 милијарда долари според некои извори, но други го проценуваат на 900 милиони долари.

Бијонсе има неколку бизнис интереси кои помогнале во зголемувањето на нејзиното богатство, вклучувајќи бренд за нега на коса, етикета за виски и линија за облека, но Форбс забележа дека нејзината музичка кариера останува жешка и е главен извор на нејзиното богатство.

Местото објави дека неодамнешната турнеја „Каубој Картер“ на Бијонсе имаше повеќе од 400 милиони долари бруто продажба на билети и продаде стока околу 50 милиони долари.

Нејзиниот дел од сè во 2025 година, според Форбс, беше проценет на 125 милиони долари. Медиумот рече дека тоа ја направи трета најплатена музичарка во светот за годината.