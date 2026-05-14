Второ полуфинале на Евросонг во Виена (видео)

Вечерва е второто полуфинале на Евросонг 2026. МТВ и Македонското радио ќе вршат директен пренос од сите три вечери , од арената „Винер Штадхале“ од 21 часот.

Освен 15-те изведувачи кои се натпреваруваат за едно од 10-те места во Големото финале, ќе видиме и настапи од Франција, Австрија и Обединетото Кралство.

Редослед на настапи

🇧🇬 Бугарија: DARA – Bangaranga

🇦🇿 Азербејџан: JIVA – Just Go

🇷🇴 Романија: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

🇱🇺 Луксембург: Eva Marija – Mother Nature

🇨🇿 Чешка: Daniel Zizka – CROSSROADS

🇫🇷 Франција: Monroe – Regarde !

🇦🇲 Ерменија: SIMÓN – Палома Румба

🇨🇭 Швајцарија: Вероника Фусаро – Алис

🇨🇾 Кипар: Антигони – ЈАЛА

🇦🇹 Австрија: COSMÓ – Танцшајн

🇱🇻 Латвија: Атвара – Ēnā

🇩🇰 Данска: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

🇦🇺 Австралија: Делта Гудрем – Еклипса

🇺🇦 Украина: LELÉKA – Ridnym

🇬🇧 Обединетото Кралство: ГЛЕДАЈ МАЈКА БЕЗ КОМПЈУТЕР – Eins, Zwei, Drei

🇦🇱 Албанија: Алис – Нан

🇲🇹 Малта: АИДАН – Бела

🇳🇴 Норвешка: ЈОНАС ЛОВВ – ЈА ДА ДА

Големо финале

Сабота, 16 мај 2026, 21:00

До вечерта на големото финале на Евровизија, ќе знаеме кои 25 од оригиналните 35 изведувачи се натпреваруваат во големото финале на Евровизискиот натпревар за песна 2026.

Како да гласате

Каде и да сте во светот, можете да помогнете во одлучувањето кој ќе го подигне трофејот на 70-от Евровизиски натпревар!

Во земјите учеснички, упатствата за тоа како да гласате ќе бидат на екранот за време на емитувањата.

Гласањето започнува откако последната песна ќе биде изведена во полуфиналето. Можете да гласате до 10 пати и ќе имате помалку од 20 минути за тоа.

Можете да гласате само во полуфиналето во кое настапува вашата земја. Германија и Италија можат да гласаат во првото полуфинале. Австрија, Франција и Обединетото Кралство можат да гласаат во второто полуфинале.

Во големото финале, гласањето ќе започне непосредно пред да биде изведена првата песна. Ќе остане отворено во текот на сите настапи и приближно 40 минути откако ќе биде изведена последната песна. Можете да гласате до 10 пати.

Можете да гласате преку телефон, СМС-порака или на esc.vote, во зависност од тоа каде се наоѓате, и можете да гласате до 10 пати.

Доколку сте во земја која не учествува, гласањето ќе се отвори на полноќ пред секое полуфинале и ќе остане отворено сè додека не започнат настапите во живо. Гласањето потоа се паузира додека изведувачите настапуваат и ќе се отвори повторно по последната песна. Потоа ќе имате нешто помалку од 20 минути да ги дадете вашите 10 гласови.

За време на Големото финале, гласањето ќе се отвори онлајн приближно на полноќ по централно централно време пред шоуто, ќе се затвори накратко кога ќе започне шоуто во живо и ќе се отвори повторно непосредно пред да се изведе првата песна. Потоа ќе остане отворено во текот на шоуто во живо сè до околу 40 минути откако ќе биде претставена последната песна што се натпреварува. (ЕБУ)