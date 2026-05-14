Автентично, емотивно и искрено: Мартин Косовец ја објави новата песна „Mjesec na dlanu“

„Mjesec na dlanu“ носи препознатлива комбинација на длабока емоција и силна вокална интерпретација, а многумина што веќе ја слушнале ги потсетила на најдобрите изведби на Масимо Савиќ. На тоа Мартин гледа со голема почит и истакнува дека ваквата споредба е и комплимент и обврска.

„Масимо Савиќ ми беше, покрај Оливер Драгојевиќ и Дадо Топиќ, омилен пејач. Макица слушна како на концерт во Sax ги изведувам неговите песни и тогаш доби инспирација да ја напише оваа песна за мене. Според реакциите на публиката, изгледа дека погодивме,“ вели Мартин, откривајќи ја авторката на музиката и текстот Марија Мирковиќ (ex Frajle).

Аранжманот за новата песна го потпишува Dragan Brnas Fudo, вокалните аранжмани Jadranka Krištof, а спотот го снимаа Igor Burlović и Kristijan Burlović. Се чини дека овој проверен авторско-продукциски тим уште еднаш успева од Мартин да ги извлече неговите најсилни интерпретативни моменти.

„Мојот вокал е тежок, но специфичен. Ми овозможува да си играм со емоцијата, од длабоки тонови до високи делници. Го сметам за дар и сакам да го негувам за преку песните да ја пренесувам емоцијата што авторите ја создаваат“, истакнува Мартин, чија кариера внимателно се гради и за неполни три години ја обележуваат успешни соработки со истакнати автори.

Покрај Марија Мирковиќ, неговиот сензибилитет го препозна и Беба Балашевиќ, чија песна „Grazie Signore“ и понатаму се наоѓа високо на националните листи. Токму таа авторска препознатливост, во комбинација со интерпретацијата на Мартин, сè почесто го наоѓа патот до широката публика.

Новиот сингл доаѓа како логично продолжение на исклучително успешната година во која Мартин доминираше во етерот. Неговата песна „Ti si bila moje sunce“ помина дури 13 недели на првото место на националната топ-листа и беше втора најслушана песна во Хрватска.

Неодамна воодушеви и со настапот на ретроспективата на Zagrebački festival, каде што во Tvornica kulture ја изведе „Doris“ на Зринко Тутиќ, предизвикувајќи силни реакции кај публиката. Токму тој момент би можел да поттикне и нова обработка на овој легендарен хит од 80-тите.

Публиката веќе го препозна неговиот талент за реинтерпретација на класиците преку успешната обработка на песната „Majko da li znaš“ (Руњиќ/ Драгојевиќ), па нема сомнеж дека и новите музички исчекори во таа насока би наишле на силен одек.

Опкружен со врвен авторски и продукциски тим, Мартин Косовец продолжува да гради кариера заснована на квалитетни песни, силни изведби и доверба од реномирани автори – што јасно се одразува и во успесите што континуирано ги реди.



Фото: Томислав Мариќ