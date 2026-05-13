Моќни сценски изгледи на Евросонг во Виена (видео)

Виена – Годинешната инсталација на осветлување на сцената во Виенер Штадхале за 70. Евросонг, претставува технички првенец за Евровизискиот натпревар; светлосната опрема е целосно составена од енергетски ефикасна LED и ласерска технологија. Вкупно се распоредени 2.135 светилки, повеќе од 8.500 индивидуално контролирани LED диоди и 80 брзи дигалки за подвижни светла.

Визуелната страна на натпреварот, исто така, поставува нови стандарди: околу 28 камери во живо ќе бидат користени во Салата Д. За прв пат, целата поставеност на камерите е базирана на системот „ARRI Alexa 35 Cinematic LIVE Cameras“, дизајниран да создаде нов кинематографски изглед. Сцената е дизајнирана од Флоријан Видер и Тим Раутлиџ, од каде ќе се емитуваат полуфиналињата и финалето во живо за гледачите на 12, 14 и 16 мај.

Земјите-учеснички максимално ја искористија техниката во Виена со моќни сценски, кореографски и сценографски изгледи. Синоќа, на првото полуфинале, во уникатноста предничеа две земји – Полска и Италија.

Алиција од Полска во стилот на Мадона

Како што пишува полската Плејада, сценската облека на Алиција Шемплинска за Евровизискиот натпревар е дизајнирана од Катаржина Коњечка, полска дизајнерка која претходно соработувала со Мадона, Лејди Гага и Ферги. Минатата година, таа работеше и на сценската облека на Јустина Стечковска, претставничката на Полска на Евровизискиот натпревар за песна 2025.

Коњечка објасни дека од самиот почеток сакале силен визуелен придружник на гласот и песната на Алиција, па затоа главната идеја била сребрениот оклоп. Како што ѝ кажала на Плејада, не ја видела во лесната, лелеава облека. „Немаше избор – мораше да има оклоп, бидејќи нејзиниот глас е толку силен што не можев да ја замислам во лелеава облека“, рече таа.

Панталоните како интересно отстапување

Не само сребрениот корсет што изгледаше како сценска верзија на оклоп го привлече вниманието, туку и широките црни панталони што Алиција ги носеше со него. Горниот дел беше најдраматичниот дел од облеката – метален, цврст и обликуван како заштитен оклоп, но поотворен и гламурозен, па изгледаше уште поефективно под светлата.

Токму панталоните му дадоа на целото издание дополнителна тежина. Со висок струк, широки ногавици и во комбинација со темни чевли, тие создадоа силна, речиси концертна силуета. Наместо да го омекнат металниот корсет, тие дополнително ја нагласија неговата драма и ѝ дадоа на Алиција помоќен сценски настап.

Во морето од евросонг фустани и класично гламурозни сценски изданија, таков избор беше интересно отстапување – помалку романтично, помоќно и многу импресивно на сцената.

Италија покани на свадба

Претставникот на Италија на Евровизија 2026, Сал Да Винчи, кој настапи синоќа со песната Per semper sì, привлече внимание на мрежите поради својот изглед. Имено, многумина беа изненадени кога дознаа дека има 57 години. Но, уште еден детаљ од неговиот настап особено го привлече вниманието – моментот во кој танчерката ја врти танчерката, а потоа, со помош на други танчерки, го одмотува нејзиното долго здолниште , по што таа останува во мини здолниште.

Сцената што привлече внимание

За време на одмотувањето, се гледа дека внатрешноста на здолништето од тил ги носи боите на италијанското знаме – зелена, бела и црвена. „Тешко дека може да биде поиталијанско од ова“, гласи коментарот на X што привлече внимание.

Бел костум и концепт за свадба

Што се однесува до самиот Сал, тој носи бел костум направен специјално за него на сцената. Тоа е модерен крој со јасно потпирање на неаполската елеганција, кој се вклопува во целиот сценски концепт на свадбата.