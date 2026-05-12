Еве како денес изгледа евровизиската победничка Кончита Вурст

Виена – Кончита Вурст триумфираше на Евровизискиот натпревар во 2014 година со песната „Rise Like a Phoenix“, а 12 години по нејзината победа, таа изгледа речиси непрепознатливо.

Кончита, чие вистинско име е Томас Нојвирт, во последните месеци се појавува во значително поинаква маска. На средбата со австрискиот претседател Александар Ван дер Белен, тој носеше дискретен син костум со жолто марамче во џебот и црна маица. Неговата фризура беше исто така повоздржана – косата му беше кратко потстрижена од страните, со уредно потстрижена брада. Овој изглед е остар отстапување од долгата коса и гламурозните фустани што, заедно со препознатливата брада, го одбележаа нејзиниот настап во 2014 година.

Кончита победи на Евровизискиот натпревар пред 12 години, со што Австрија го доби правото да биде домаќин на натпреварот во 2015 година. Оваа година, финалето на 70-от Евровизиски натпревар ќе се одржи во Виена, во сабота, на 16 мај, што е трет пат Австрија да биде домаќин на натпреварот. Нојвирт почна да настапува како Кончита три години пред нејзината победа и ја задржа својата препознатлива брада, комбинирајќи ја со женствена облека и шминка.

Зошто Кончита Вурст ја напушти Евровизија

Во објава на социјалните мрежи во јануари, Вурст напиша дека Евровизија „ми го обликувала животот“, но дека е време за „промена“. Во изјава потпишана со „Том“, таа рече: „Евровизија ми го обликуваше животот. Таа беше моја сцена, мој дом и моја отскочна даска, поглавје за кое сум длабоко благодарна“.

„Како уметник, промената е мојата единствена константа. Отсега па натаму, се повлекувам од евровизискиот контекст. Го префрлам фокусот на други професионални проекти и дозволувам да се развиваат нови работи. Мојата врска со Евровизија останува дел од мојата историја, но тоа веќе не е простор за моите следни чекори. Ова е лична одлука и нема да коментирам понатаму“, се вели во објавата.

Михаел Крен, извршен продуцент на Евровизија 2026, одговори на нејзината одлука: „Ја прифаќаме и ја почитуваме одлуката на Кончита Вурст да се повлече од евровизискиот контекст. Нејзиниот придонес е важен дел од историјата на натпреварот во Австрија. Му посакуваме на Том Нојвирт се најдобро во неговите идни проекти.“

Контроверзност околу Евровизија 2026

Овогодинешниот натпревар за песна на Евровизија ќе биде еден од најконтроверзните во поновата историја, бидејќи пет земји одлучија да не учествуваат поради учеството на Израел. Исланд, Ирска, Холандија, Словенија и Шпанија ја донесоа оваа одлука поради војната во Газа и континуираното учество на Израел во натпреварот.

Три од петте земји – Шпанија, Ирска и Словенија – отидоа чекор понатаму и објавија дека нема ни да го емитуваат 70-тото издание на натпреварот. Ова е најголемиот бојкот на Евровизискиот натпревар од 1970 година, кога Финска, Норвешка, Португалија и Шведска му го свртеа грбот на натпреварот.

На Евровизискиот натпревар за песна 2025, двајца демонстранти се обидоа да го прекинат настапот на израелскиот претставник Јувал Рафаел. Рафаел, кој го преживеа нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври 2023 година, ја изведуваше песната „New Day Will Rise“.