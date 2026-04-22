Претседателот Белен организираше кралски прием за сите досегашни учесници од Австрија на Евросонг 

Виена – Само три недели пред почетокот на Евровизискиот натпревар за песна 2026 во Виена, австрискиот сојузен претседател Александар ван дер Белен и неговата сопруга, Дорис Шмидауер, организираа посебен прием. Сите поранешни австриски учесници на Евровизија беа поканети во Хофбургската палата за она што се покажа како весело собирање и можност да споделат анегдоти.

Историскиот Хофбургски дворец обезбеди кралска атмосфера за ова собирање, собирајќи разновидна група уметници кои гордо ја претставуваа Австрија на евровизиската сцена во текот на децениите.

Присутните споделија убави спомени и приказни зад сцената од нивните соодветни натпревари, истакнувајќи ја единствената врска што ги поврзува сите учесници на Евровизија. Настанот ја нагласи силната поддршка за претстојниот натпревар во Виена, славејќи ја богатата историја на Австрија со натпреварот.

Претседателот ван дер Белен и г-ѓа Шмидауер го изразија своето возбудување за Евровизија 2026, нагласувајќи ја улогата на натпреварот во обединувањето на луѓето преку музиката и културата. Овој топол прием служи како прекрасна вовед во големиот спектакл што ја очекува Виена за само неколку недели.